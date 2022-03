Penembusan Bitcoin sejak beberapa hari lalu telah naik sehingga ke paras tertinggi $48,075 seperti yang dilihat dalam dagangan harian pada hari Isnin.

Peningkatan telah mendorong harga BTC ke wilayah positif setakat tahun ini sambil menunjukkan pemisahan yang lebih besar dari pasaran saham.

Seperti kata-kata pengasas Pomp Investments, Anthony Pompliano, "Bitcoin memusnahkan saham tahun ini," walaupun ketika "jerebu" yang menyelubungi pasaran pada awal tahun kini mula hilang.

Dia menyatakan bahawa Bitcoin naik manakala saham turun, dengan pergerakan sideways memberi laluan kepada kenaikan baharu dalam BTC yang telah menyebabkan ekuiti jauh ketinggalan.

“Kami menyaksikan Bitcoin mengatasi prestasi pasaran ekuiti setakat tahun ini, sama seperti tahun lepas dan sama seperti yang dilakukannya sejak sedekad lalu,” kata usahawan itu.

Melihat pada S&P 500, kita melihat prestasi setakat tahun ini pada -4.61%. Nasdaq Composite turun 9.33%, manakala Dow Jones Industrial -4.45% setakat tahun ini. Bitcoin, sebaliknya, meningkat hampir 4% tahun ini, dengan kenaikan sekitar 44% sejak paras terendah setakat tahun ini pada $33 ribu.

Pomp juga merujuk kepada indeks Ketakutan & Ketamakan dan mengatakan ia telah mengalami perubahan yang agak ketara dalam hanya beberapa hari. Terdapat banyak tekanan belian dengan indeks "tamak" mencecah sedikit di atas 60. Pada hari Ahad, metrik adalah sekitar 49 (neutral) dan ia berlegar pada pertengahan 20-an minggu lepas.

Kenaikan ke paras tertinggi $48 ribu membuktikan Bitcoin kekal sebagai raja walaupun "pasaran menderita akibat tindakan jualan," tambah Pompliano.

Dia berkata Bitcoin terus menunjukkan bahawa ia adalah "aset tempat berlindung yang paling selamat."

Pandemic-fueled recession occurred & bitcoin appreciated in price.

QE-fueled inflation occurred & bitcoin appreciated in price.

War-fueled market chaos occurred & bitcoin appreciated in price.

Bitcoin continues to serve as the ultimate safe haven asset.

— Pomp 🌪 (@APompliano) March 28, 2022