ApeCoin (APE) telah memperoleh momentum bulis selepas Elon Musk, Ketua Pegawai Eksekutif Tesla dan pemilik SpaceX, menukar gambar profil Twitternya kepada koleksi beberapa NFT Bored Ape. Bahagian tengah kolaj itu menampilkan sekeping BAYC yang jarang ditemui dengan bulu emas.

Pada masa artikel ini ditulis, APE didagangkan pada $15.81, naik 3.25% selepas mencapai paras tertinggi harian $17.55, langkah Musk telah membantu syiling ini memecahkan trend penurunan yang telah dialaminya. Selain itu, jualan koleksi NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) juga meningkat selepas langkah itu.

Musk mengulas tentang gambar itu dengan mengatakan “nampak agak sepiawai”

April telah menjadi salah satu bulan terbaik untuk APE dengan pedagang menjangkakan pelancaran Yuga Labs, Bored Ape Creator, dan metaverse baharu yang dipanggil Otherside walaupun harga token terus menurun dengan usaha Yuga Labs untuk mengekalkan kenaikan token tersebut.

Tindakan Musk sudah mengundang kontroversi dengan ketua seni digital di rumah lelongan Sothebys, Michael Bouhanna, berkata Musk menggunakan gambar itu tanpa kebenaran mereka dan menuntut kredit untuknya atau memadam firma itu.

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022