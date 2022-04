Berikut mengapa harga AAVE meningkat sejak tiga hari lalu

Harga token asli platform pinjaman kripto terkemuka, Aave, telah meningkat dengan stabil sejak tiga hari lalu.

Semalam, token ini melonjak lebih 5% dan mencecah paras tinggi $198.02 sebelum turun semula kepada harga semasanya pada $185.70. Hari ini ia masih dalam zon hijau walaupun dengan kenaikan sebanyak 1.02% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Artikel ini menyelidiki faktor yang menyumbang kepada harga semasa AAVE.

Sebelum kita menyelidiki trend kenaikan semasa, penting untuk menerangkan terlebih dahulu apa itu Aave bagi tujuan sesiapa sahaja yang pertama kali mendengarnya.

Secara ringkasnya, Aave ialah protokol DeFi yang membolehkan orang ramai meminjam dan memberikan pinjaman dalam mata wang kripto. Token aslinya dipanggil AAVE.

Sekarang mari kita lihat faktor yang menyebabkan harga AAVE meningkat.

Token AAVE nampaknya mengikuti pengumuman oleh ketua DeFi Aave Labs melalui ciapan Twitter yang mengatakan bahawa perlombongan kecairan AAVE versi 3 (AAVE V3) akan tersedia di blok rantai Avalanche, yang bermakna pengguna Avalanche kini boleh memperoleh ganjaran dengan menyediakan kecairan kepada protokol DeFi di blok rantai Avalanche.

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.

Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.

Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022