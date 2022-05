CoinCorner, bursa kripto dan penyedia dompet web, telah mengumumkan pelancaran Bolt Card.

Bolt Card adalah kad Bitcoin (BTC) tanpa sentuh yang dikuasakan oleh Lightning Network (LN) dan komunikasi jarak dekat (NFC).

Bolt Card akan membolehkan pengguna memanfaatkan kuasa Lightning Network, protokol pembayaran lapisan 2 (L2) yang dibina pada Bitcoin yang membolehkan transaksi murah dan lebih pantas, untuk membuat pembayaran terus dengan menekan kad pada peranti jualan yang menunjukkan invois Lightning.

Announcing “The Bolt Card” 🧵

Visa? No

Mastercard? No

Lightning? Yes

The Bolt Card is an offline Lightning contactless card, powered by NFC, #Bitcoin Lightning and LNURL.

A global, open, permissionless, decentralised monetary network. pic.twitter.com/54UneVzG51

— Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) May 17, 2022