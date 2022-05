DeFi Land, permainan simulasi pertanian berbilang rantaian yang dibina pada Solana untuk gamifikasi kewangan teragih (DeFi), telah melancarkan ciri permainan P2E baharu berkaitan pertanian.

Sehingga kini, DeFi Land adalah permainan ketiga terbesar dari segi permodalan pasaran dan lebih banyak ciri dijangka akan diperkenalkan hari ini.

Menurut pasukan DeFi Land, platform itu mampu mengumpul $1.75 juta daripada penjualan NFT semasa ia dilancarkan awal tahun ini.

Biasanya, DeFi Land adalah permainan free-to-play di mana pemain boleh menyertai tanpa sebarang dana permulaan dan berusaha untuk memperoleh XP serta bersaing dengan pemain lain di papan pendahulu untuk memperoleh ganjaran bulanan.

Selepas pelancaran penuh P2E itu, pengguna boleh melakukan semua aktiviti berkaitan pertanian seperti bertani, menembak dan memancing. Pasukan itu juga berjanji bahawa permainan P2E akan dapat diakses oleh pemain dan ia juga akan memaparkan simulasi pertanian asas seperti pada permainan Stardew Valley dan Harvest Moon.

