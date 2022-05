Dogecoin (DOGE), kripto meme terbesar, telah turun lebih 15% dalam 24 jam yang lalu selepas paus Anonim memindahkan 250 juta DOGE, dengan separuh daripada jumlah itu dipindahkan ke Robinhood.

Pada masa artikel ini ditulis, DOGE didagangkan pada $0.07903, turun 15.51% selepas turun daripada paras tertinggi harian $0.09932.

Menurut ciapan Twitter oleh @DogeWhaleAlert, akaun yang menjejaki pemindahan Dogecoin yang besar, dua transaksi dilakukan dengan setiap satunya melebihi 100 juta, iaitu 110,614,220 dan 139,261,848 syiling meme masing-masing bernilai $8,497,274 dan $11,625,997.

Transaksi kedua sebanyak 139,261,848 Dogecoin telah dipindahkan ke Robinhood, sebuah aplikasi perdagangan popular yang berpangkalan di AS yang membolehkan pelanggan melabur dalam saham dan kripto seperti Bitcoin, DOGE, Ethereum, Bitcoin Cash, Shiba Inu, Solana dan syiling popular yang lain.

— Ðogecoin Whale Alert (@DogeWhaleAlert) May 11, 2022