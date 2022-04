Seperti semua mata wang kripto berkaitan Elon Musk, Dogelon Mars melonjak susulan berita pembelian Twitter semalam, mencapai paras tertinggi sepanjang masa untuk bulan April. Ia mula merosot selepas itu. Pada masa artikel ini itulis, ia telah turun sebanyak 6%.

Terdapat juga khabar angin tentang penyenaraian di Binance. Jika anda ingin mengetahui apa itu Dogelon Mars, bolehkah ia memberi anda pulangan yang baik, dan tempat terbaik untuk membeli Dogelon Mars, anda telah datang ke tempat yang betul.

Memandangkan ELON ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli ELON menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ELON sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk ELON

Dogelon Mars ialah syiling meme bertemakan anjing yang dijalankan di Ethereum Mainnet dan Polygon Mainnet. Ia mengikuti jejak Shiba Inu, Dogecoin, Floki Inu, dan syiling anjing lain yang berjaya.

Dogelon Mars menggabungkan beberapa tema syiling meme yang popular. Namanya menggabungkan Dogecoin dan Elon Musk, penyokong lantang Dogecoin.

Ia juga merujuk kepada Marikh, yang merujuk pada meme bulan yang terkenal, menunjukkan bahawa Dogelon akan mengalami lonjakan besar. Di sebalik namanya yang agak rawak, Dogelon Mars telah berjaya membina komuniti yang besar.

Dogelon Mars pastinya bernilai jika anda melabur pada masa yang tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan perlu mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan mempercayai sebarang ramalan harga pada nilai muka semata-mata.

Tech News Leader meramalkan Dogelon Mars boleh mencapai $0.000001 dalam masa 1 tahun. Ia akan bernilai $0.0000044 dalam masa 5 tahun dan $0.000027 dalam masa satu dekad.

The 3rd biggest meme project has not run yet. It's going to listed on Binance shortly. Get in before it rockets past SHIB…🚀🚀🚀#dogelonmars #dogelon #DogelonWarriors #dogelonarmy @DogelonMars @DogelonMarsNFTs @DogelonWarriors @dogelonmars87 @YooAdriian pic.twitter.com/22EJeyserl

— Jeremy (@Jpcannon_sg) April 26, 2022