Menurut ciapan yang disiarkan pemegang Twitter rasmi Ronin Network, jambatan Ronin telah dieksploitasi serta 173,600 ETH dan 25.5 juta syiling USDC bernilai kira-kira $612 juta telah dicuri.

Susulan penggodaman itu, jambatan Ronin dan Katana DEX telah dihentikan.

Ronin bagaimanapun berkata dalam bebenang Twitter berkenaan eksploitasi itu bahawa pasukannya bekerjasama dengan "pegawai penguatkuasa undang-undang, kriptografi forensik dan pelabur kami untuk memastikan semua dana dipulihkan atau dibayar balik." Ia juga mengatakan bahawa "semua AXS, RON dan SLP di Ronin adalah selamat."

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

