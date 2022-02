Komodo meningkat pada hari Isnin walaupun pasaran lain mengalami penurunan besar. Harganya meningkat berikutan berita bahawa ia akan menyepadukan sokongan untuk 13 blok rantai. Ia juga mendedahkan rancangan untuk koleksi NFT.

Selepas sedikit penurunan pada hari Selasa, Komodo terus meningkat. Panduan ini mempunyai semua maklumat yang anda perlukan untuk memutuskan sama ada anda perlu membelinya sekarang dan di mana untuk membeli Komodo.

Komodo menggambarkan dirinya sebagai platform berbilang rantaian yang terbuka dan boleh digubah. Dengan dasar pembangunan blok rantai kembali ke tahun 2014, Komodo dianggap sebagai salah satu perintis seni bina berbilang rantaian dalam ruang blok rantai.

Komodo menumpukan pada menyediakan penyelesaian blok rantai mesra perniagaan yang selamat, berskala dan boleh disesuaikan.

Suite teknologi semasa Komodo, rangka kerja Antara, menawarkan alat untuk pembangunan blok rantai hujung ke hujung.

Ini termasuk Rangkaian Pintar khusus aplikasi yang boleh disesuaikan, lengkap dengan perpustakaan modul terbina dalam dan API terbuka untuk membina aplikasi berasaskan blok rantai.

Komodo boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan melakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen.

Price Prediction optimis tentang Komodo. Mereka meramalkan harga minimum $1.08 tahun depan. Ia boleh meningkat kepada $1.29, didagangkan pada $1.11 secara purata sepanjang tahun.

Pada 2024, 1 KMD akan bertukar tangan pada sekurang-kurangnya $1.60. Ia boleh mencapai $1.88 dengan purata harga dagangan $1.64. Ia akan menembusi $2 pada tahun berikutnya. Ia akan bertukar tangan pada tahun 2025 pada harga minimum $2.42.

⚠️#KMD's 12h recently attempted a BREAKOUT above its resisting trend-line and is now on EXTREME WATCH as it may successfully do so! With a break, $KMD will be in position to push roughly +63% to reach the first target at $0.9209 and has the potential to move QUICKLY!!!#Komodo https://t.co/BlZn4poiiW pic.twitter.com/Gzi3qy9HvO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022