LINA naik lebih 50%: berikut tempat untuk membelinya

LINA ialah token protokol Linear Finance, yang mendakwa dirinya sebagai protokol rentas rantaian dan aset delta one pertama untuk memperdagangkan aset cair dengan lancar.

Pasukan protokol ini telah merekodkan banyak pencapaian penting baru-baru ini dan hasilnya, LINA meningkat lebih 50%.

Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang Linear Network dan syilingnya, termasuk sama ada dan di mana untuk membeli LINA jika anda mahu.

Memandangkan LINA ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli LINA menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli LINA sekarang, ikut langkah berikut:

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk LINA

Linear Network boleh mencipta aset sintetik dengan kecairan tanpa had. Projek ini membuka aset tradisional seperti komoditi, forex, indeks pasaran dan sektor tematik lain kepada pengguna mata wang kripto dengan menyokong penciptaan token aset sintetik.

Protokol ini terdiri daripada pelbagai produk seperti Linear.Buildr, DApp yang digunakan untuk mengurus token yang menggunakan Linear (LINA) dan lain-lain sebagai cagaran. Bursa itu dicipta khusus untuk membolehkan perdagangan pelbagai token dengan masa pengesahan yang cepat dan keselamatan yang teguh.

LINA ialah token ERC-20 yang dibina di rangkaian Ethereum dengan tujuan utama untuk mentadbir urus komuniti bagi protokol tersebut. Semua pemegang token mempunyai akses kepada Linear DAO, membolehkan mereka mengundi atas inisiatif dan cadangan yang berbeza.

LINA pastinya bernilai jika anda melabur pada masa yang tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan perlu mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan mempercayai sebarang ramalan harga pada nilai muka semata-mata.

Uptobrain memetik pakar yang mengatakan LINA akan terus meningkat. Ia kini bernilai sekitar 3 sen, tetapi pakar meramalkan ia akan mencecah sekitar $0.23 menjelang akhir tahun 2024.

