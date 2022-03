Selepas pelancaran kontrak yang telah ditambah baik, pengguna boleh mengeluarkan LUSD mereka, stablecoin yang dilabelkan sebagai USD protokol Liquity, daripada kontrak lama dan mendepositkannya semula kepada yang baharu untuk pengimbangan semula yang lebih pantas. Hasilnya, Liquity melonjak – ia menambah 36% kepada nilainya hari ini.

Artikel ini menyediakan maklumat tentang apa itu Liquity, jika ia adalah pelaburan yang berbaloi, dan tempat terbaik untuk membeli Liquity jika anda mahu membelinya.

Memandangkan LQTY ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli LQTY menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli LQTY sekarang, ikut langkah berikut:

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk LQTY

Liquity ialah protokol peminjaman terdesentralisasi yang dibina di atas Ethereum. Pemegang ether boleh membuat pinjaman dalam bentuk token aslinya LQTY dengan penebusan yang diselaraskan secara algoritma dan yuran pengeluaran pinjaman.

Liquity mengenakan yuran pinjaman sekali sahaja yang ditetapkan terlebih dahulu sebagai peratusan daripada jumlah yang dikeluarkan. Ia boleh jadi serendah 0.5%.

Pengguna boleh meminjam stablecoin LUSD tanpa faedah terhadap ETH mereka yang digunakan sebagai cagaran. Oleh itu, mereka boleh mendapatkan pinjaman bersandarkan ETH tanpa sebarang kos berulang.

Liquity mempunyai kelebihan berbanding protokol peminjaman terdesentralisasi lain kerana ia tidak mengenakan faedah berubah-ubah sepanjang tempoh pinjaman. Kadar ini boleh berubah sewenang-wenangnya dan tidak dapat diramalkan.

Liquity boleh menjadi pelaburan yang menguntungkan, tetapi luangkan masa untuk membaca sekurang-kurangnya beberapa ramalan harga daripada penganalisis terkemuka dan lakukan penyelidikan pasaran sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat pelaburan dengan berhati-hati.

Menurut Tech News Leader, harga Liquity akan naik hampir dua kali ganda dalam tempoh setahun: dari $3.19 pada masa ini kepada $6.09. Dalam tempoh 5 tahun, mereka meramalkan Liquity akan bernilai $18.49, dan ia akan didagangkan pada $116.32 sedekad dari sekarang.

