Mengapa harga Compound (COMP) melonjak lebih 10% hari ini?

Harga Compound (COMP) telah melonjak 10% hari ini pada masa majoriti mata wang kripto bulis dengan mata wang seperti Bitcoin mencapai paras tertinggi tiga bulan.

Pada masa artikel ini ditulis, Compound didagangkan pada $143.91 naik 10.19% selepas turun sedikit dari paras tertinggi harian $148.10.

Tetapi mengapakah harga syiling ini melambung tinggi? Artikel ini memberi tumpuan kepada faktor di sebalik kenaikan Compound pada masa ini.

Secara ringkasnya, Compound (COMP), ialah token asli Compound, protokol pemberian pinjaman DeFi di mana pengguna boleh mendapatkan pinjaman kripto atau memperoleh faedah dengan menawarkan aset kripto mereka kepada platform untuk meminjamkannya kepada orang lain.

Dua faktor utama yang dikaitkan dengan lonjakan harga syiling Compound pada masa ini ialah pengumuman peningkatan protokol baru-baru ini dan tindak balas komuniti terhadap pengumuman tersebut.

Selepas menyedari bahawa program pengedaran ganjarannya mempunyai kesan negatif ke atas harga COMP, platform itu telah melakukan peningkatan protokol yang akan membantu dalam pertumbuhan protokol dan bukannya menjual ganjaran tanpa semestinya memberi manfaat kepada pemegang dan pengguna token sedia ada.

Program baharu dimulakan dengan mengurangkan separuh ganjaran sedia ada dan ia juga mungkin akan menamatkan ciri farming COMP, bergantung pada cara komuniti memilih.

@compoundfinance Proposal 92: COMP Rewards Adjustments – Kickstart Rewards: Step One

This proposal is the first step towards launching the new rewards program – existing rewards are being cut by 50%.https://t.co/bQdxqskr7g

— tylerether.eth (@tylerether) March 18, 2022