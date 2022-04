Bursa terbesar di dunia mengikut jumlah dagangan itu menyenaraikan MobileCoin (MOB) secara rasmi pada pukul 10:00 (UTC) hari ini, iaitu hanya 30 minit dari masa penerbitan! Pasangan dagangan yang tersedia untuk syiling ini ialah MOB/BTC, MOB/BUSD dan MOB/USDT.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli MobileCoin, panduan ini adalah untuk anda.

Jika anda mahu merebut peluang ini dengan segera, anda perlu dapatkan beberapa MOB sekarang sebelum ia dilancarkan di Binance. Apabila itu berlaku, harganya mungkin akan meningkat secara mendadak.

Bagaimana untuk melakukannya?

MobileCoin adalah mata wang kripto negatif karbon pertama. Ia direka untuk digunakan sebagai wang tunai digital pada telefon anda. MobileCoin Foundation menyelaras dan menggalakkan komuniti pembangun global bekerjasama untuk mencipta bersama rangkaian pembayaran yang disulitkan paling mudah.

Platform ini menawarkan pemulihan dompet yang mudah. Anda boleh memulihkan semula dompet anda jika anda kehilangan telefon anda tanpa mempercayai pembekal dengan kunci peribadi anda.

Seluruh lejarnya adalah legap, transaksi individu dilindungi secara kriptografi, dan rangkaiannya menggunakan forward-secrecy (FS).

Kebanyakan transaksi mengambil masa kurang daripada sepuluh saat, jadi pembayaran berlaku serta-merta. Akhir sekali, platform ini mesra alam, menyediakan keselamatan intuitif berskala besar tanpa pembaziran elektrik.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Digital Coin Price berpandangan bulis tentang MOB. Ia didagangkan pada lebih $5 pada masa artikel ini ditulis. Ramalan mereka adalah seperti berikut:

☄️@Mobilecoin and @Nexo to be listed on @Binance#Binance will list #MobileCoin $MOB and #Nexo $NEXO at 10:00 (UTC) on April 29.

👉 https://t.co/BHBqLRJQXl pic.twitter.com/mbCafimh72

— Cryptolaxy #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Cryptolaxy) April 29, 2022