Selepas melalui pembetulan kecil minggu lepas, Near Protocol (NEAR) kembali meningkat. Syiling ini telah melonjak dan berkemungkinan mencecah $14 dalam beberapa hari akan datang. Tetapi apakah risikonya? Berikut analisisnya tetapi sebelum itu, beberapa sorotan penting:

NEAR telah memperoleh semula sokongan penting $9.5 selepas kenaikan baru-baru ini.

Syiling boleh melonjak ke arah $14 jika NEAR menahan tahap sokongan itu.

Altcoin ini dijual pada harga $10.59 pada masa siaran.

Sumber Data: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Analisis harga

Selepas mendapat semula sokongan penting sebanyak $9.5, nampaknya NEAR semakin meningkat. Syiling ini bagaimanapun menaik dengan perlahan dan kita telah melihat penurunan kecil. Tetapi walaupun begitu, NEAR masih didagangkan pada $10.5, jauh lebih tinggi daripada zon sokongan $9.5. Jika bull boleh mengekalkan syiling di atas itu, akan ada momentum menaik yang mencukupi untuk mendorong NEAR ke arah $14.

Perkara yang paling penting untuk diperhatikan setakat ini ialah rintangan overhed $11.7. NEAR telah ditolak beberapa kali di zon ini, tetapi jika bull boleh mendorong harga melepasi ini sebelum hujung minggu, maka penembusan kenaikan harga adalah sangat mungkin terjadi.

Walau bagaimanapun, masih terdapat risiko penjualan, disebabkan turun naik dalam pasaran. Jika penurunan harga mencecah paras $9.5, maka NEAR boleh jatuh lebih jauh ke arah $8 sebelum ia meningkat semula.

Mengapakah pelabur membeli Near Protocol?

Dengan modal pasaran sebanyak $6.8 bilion, NEAR ialah projek besar dengan ramai pelabur. Blok rantai lapisan satu ini direka untuk menawarkan ekosistem pengkomputeran awan "berasaskan komuniti" dengan kelajuan lebih pantas, bayaran gas yang rendah dan kebolehgunaan.

Projek ini telah menyokong pelancaran beberapa DApp yang inovatif dan kelihatan bersedia untuk menjadi salah satu projek blok rantai terbesar dalam beberapa tahun yang akan datang. Ia merupakan pelaburan yang hebat untuk masa hadapan.