Token asli NuCypher, NU, naik 25.37% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Ia meningkat susulan berita rakan kongsinya NuLink telah mengumpulkan $4 juta dana daripada beberapa pelabur kripto, termasuk Coincu Ventures dan CypherVenture.

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang NuCypher, jika ia berbaloi untuk dilabur, dan tempat terbaik untuk membeli NuCypher.

Memandangkan NU ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli NU menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli NU sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk NU

NuCypher ialah sistem kawalan akses dan pengurusan kunci terdesentralisasi, sebuah perkhidmatan penyulitan untuk blok rantai awam. Ia menawarkan perkongsian data disulitkan hujung ke hujung pada blok rantai awam dan penyelesaian storan terdesentralisasi.

NuCypher membenarkan pengguna berkongsi data peribadi antara beberapa peserta dalam rangkaian konsensus awam, menggunakan teknologi penyulitan semula proksi (PRE).

Menurut NuCypher, teknologi penyahsulitan ini menjadikannya lebih selamat dan dilindungi daripada projek blok rantai tradisional berdasarkan penyulitan kunci awam.

NuCypher (NU) ialah token asli yang digunakan pada rangkaian NuCypher yang lebih besar. Ia digunakan untuk memberi insentif kepada peserta rangkaian untuk melaksanakan perkhidmatan pengurusan kunci.

Ia juga digunakan untuk bertaruh untuk menjalankan nod pekerja NuCypher. Rangkaian NuCypher dilindungi daripada taruhan berniat jahat, dan akan mengurangkan ganjaran pengguna yang disyaki secara automatik.

NuLink bekerjasama dengan NuCypher dan telah menerima geran Polkadot Web3 Foundation. Ia menghubungkan Rangkaian NuCypher kepada Polkadot, Heco, Near dan PlatON serta akan bekerjasama dengan lebih banyak ekosistem untuk ciri antara blok rantai.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Menurut Cryptonewsz, harga NU akan meningkat kepada $0.9 dalam enam bulan pertama 2022. Kemudiannya, ia akan menajdi pelaburan yang sangat baik kerana 1 NU akan didagangkan pada $1.15 menjelang akhir tahun, dua kali ganda daripada harga semasa.

🔥#NU's 1d chart showing STRENGTH towards the target at $1.56 but this may only be minimal compared to what it is set up to show! $NU is on EXTREME ALERT as it is setup to climb over 171% more to reach this target and can do so QUICKLY! #NuCypher can NEAR 3X from here… https://t.co/2e1mARWyht pic.twitter.com/JG8BRs84TO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 27, 2022