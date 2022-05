Token NYM naik lebih 30% selepas Harry Halpin, Ketua Pegawai Eksekutif NYM, dan pengumuman mengenai pengumpulan dana bernilai $300 juta untuk membangunkan mixnetnya. Perlu diingat bahawa NYM menerima dana selepas token aslinya ‘NYM’ disenaraikan di bursa kripto utama.

Pada masa artikel ini ditulis, NYM didagangkan pada $0.9366, meningkat 32.34% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Firma itu menyatakan bahawa ia telah berjaya memenangi kepercayaan pelabur pada masa syarikat modal teroka membuang projek, malah, syarikat modal teroka yang menyertai pusingan awalnya turut mengambil bahagian dalam pusingan terbaru.

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets!

Details to apply soon!

https://t.co/Qr6UltAg5m pic.twitter.com/rScyHuzl6d

— Nym (@nymproject) May 2, 2022