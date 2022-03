Pusingan pendanaan diketuai bersama oleh a16z Andreessen Horowitz dan firma VC kripto utama Paradigm.

Optimism, penyelesaian penskalaan lapisan 2 pada rangkaian Ethereum, telah memperoleh $150 juta dalam pendanaan Siri B, platform blok rantai itu mengumumkan pada hari Khamis.

Pelabur kripto kelas berat Andreessen Horowitz (a16z) dan Paradigm bersama-sama mengetuai pusingan pendanaan tersebut. Firma itu menambah dalam butiran yang dikongsi melalui siaran Medium bahawa pusingan pendanaan tersebut membuatkan firma blok rantai itu mencapai penilaian $1.65 bilion.

After over a year on mainnet, our milestones keep adding up: $1B in gas fees saved for users, thousands of smart contracts deployed, three separate forks…

And now: funds raised to the tune of $150M, giving us runway to keep shipping rain or shine.https://t.co/pBC2jmXtnh

— Optimism 🔴✨ (@optimismPBC) March 17, 2022