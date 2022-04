DeFi ialah salah satu sektor yang paling hangat dalam dunia kripto. Projek DeFi baharu dengan potensi yang sangat besar akan dikeluarkan, sebahagian daripadanya sebenarnya dibina di atas Solana. Blok rantai dijangka menjadi pad pelancaran untuk beberapa projek DeFi yang paling menarik pada masa hadapan, dan berikut sebabnya:

Solana membolehkan DeFi ditingkatkan dengan lebih mudah dan pantas

Infrastruktur Solana sangat terintegrasi dengan keperluan DeFi

Yuran untuk Solana jauh lebih rendah berbanding rantaian lain

Bagi pelabur yang mencari projek DeFi di Solana yang boleh meningkatkan wang anda 5X ganda dengan mudah, berikut ialah senarai 3 terbaik kami:

Oxygen Protocol (OXY)

Oxygen Protocol (OXY) direka bentuk untuk berfungsi sebagai bank teragih. Malah, projek ini cuba memanfaatkan salah satu trend DeFi yang paling hangat sekarang. Orang ramai ingin mengurangkan pendedahan kepada sistem perbankan tradisional dan mencari penyelesaian di blok rantai.

Projek seperti Oxygen sedang berusaha untuk menawarkan penyelesaian ini. Sekiranya perbankan teragih dilancarkan pada tahun 2022, OXY akan meledak.

Delta One

Delta One ialah projek DeFi baharu di Solana yang direka untuk menawarkan yield farming berisiko rendah di pelbagai rantaian kepada pengguna. Kerja-kerja projek ini bermula tahun lepas, dan walaupun ia masih belum mencapai nilai pasaran penuh, terdapat begitu banyak potensi untuk Delta One. Malah, Delta One baru-baru ini mengumpul hampir $10 juta untuk membiayai pembangunan ekosistemnya. Ia juga mempunyai penyokong dan pelabur terkenal, termasuk Pantera Capital, Almeda Research, dan banyak lagi.

Solend (SLD)