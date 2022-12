Web3 ialah industri yang sentiasa berkembang dan pergerakan harga kripto cenderung memihak kepada projek yang boleh menyesuaikan diri dengan persekitarannya yang cepat berubah. ETC ialah contoh klasik projek yang telah ketinggalan kerana ketidakupayaannya untuk melakukan penskalaan dengan seluruh industri, yang telah menghasilkan beberapa ramalan harga yang pesimis untuk token Ethereum Classic.

Sebaliknya, blok rantai Ethereum (ETH) terkini terus berkembang. Terdapat beberapa perbezaan utama antara dua rantaian Ethereum, termasuk ETH menjadi rumah kepada projek yang berkembang pesat seperti Metacade.

Apa itu Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) ialah mata wang kripto yang dicipta hasil daripada fork dalam blok rantai Ethereum. Tidak seperti Ethereum (ETH), Ethereum Classic tidak menyokong penggunaan kontrak pintar. Memandangkan ETC bukan Turing Complete, pembangun tidak boleh mencipta aplikasi teragih (dApps) di blok rantai Ethereum Classic dan ini sentiasa memberi tekanan negatif pada ramalan harga Ethereum Classic.

Ethereum Classic sering dirujuk sebagai “rantaian asal Ethereum” kerana ia mengekalkan blok rantai Ethereum asal. Selepas hard fork Ethereum pada Oktober 2016, Ethereum Classic disimpan dalam talian oleh nod di seluruh dunia. Ini bermakna bahawa pengguna kripto masih boleh melakukan transaksi di rangkaian Ethereum Classic, walaupun Ethereum Mainnet bergerak ke arah yang berbeza sejak 6 tahun yang lalu.

Sejak kebelakangan ini, Ethereum Mainnet telah beralih daripada mekanisme konsensus Proof of Work ke Proof of Stake. Ini telah mengurangkan kos menyokong infrastruktur rangkaian. Walaupun ETH kini menjadi Proof of Stake, ETC kekal sebagai blok rantai Proof of Work. Hasilnya ialah Ethereum Classic lebih perlahan dan lebih mahal untuk dijalankan dengan masa blok 14 saat dan yuran transaksi yang tinggi disebabkan oleh sistem perlombongan intensif tenaganya.

Tindakan harga kurang dalam DLL

Harga semasa ETC ialah $25.19. Memandangkan Ethereum Classic ialah rantaian Ethereum tertua dan dihadkan oleh ketidakupayaannya untuk menyokong dApps, ia mempunyai aktiviti transaksi yang jauh lebih rendah daripada Ethereum Mainnet. Dengan lebih sedikit orang yang membeli token, harga ETC kini adalah pecahan setinggi ETH, dengan penilaian ramalan harga Ethereum Classic yang lemah datang daripada penganalisis yang melihat prospek jangka pertengahan hingga jangka panjangnya.

Walaupun begitu, permodalan pasaran Ethereum Classic melebihi $3 bilion. Walau bagaimanapun, kekurangan kefungsian rantaian dalam dunia Web3 bermakna ia mempunyai potensi pertumbuhan yang lebih rendah untuk jangka panjang. Dalam mencuba untuk memilih ramalan harga Ethereum Classic yang betul, penting untuk memikirkan situasi dari perspektif pembangunan. Bagi pembangun yang ingin membina perkhidmatan digital yang menarik menggunakan teknologi blok rantai, Ethereum Classic bukanlah satu pilihan.

Hasil yang dijangkakan ialah projek baharu yang dibina di atas ETH akan terus mendapat nilai manakala ramalan harga Ethereum Classic menunjukkan ETC akan jatuh lebih rendah pada masa hadapan. Semuanya bergantung kepada utiliti.

Projek Baharu dalam Ekosistem ETH Menghasilkan Keuntungan yang Tinggi

Walaupun pergerakan harga ETC banyak membuatnya tidak diingini kerana kekurangan fungsinya, satu token yang terus menarik perhatian ialah Metacade . Dibina menggunakan blok rantai Ethereum terkini, projek ini menawarkan utiliti yang luas kepada pemegang kripto yang ingin memanfaatkan pengalaman pengguna Web3 sepenuhnya.

Metacade bertujuan untuk menyokong pengembangan GameFi sebagai sektor teras teknologi blok rantai. Ia adalah inisiatif yang dipacu oleh komuniti yang memberi ganjaran kepada orang asli kripto kerana memberikan nilai kepada ekosistem, antara pelbagai ciri menarik lain yang menarik minat yang meluas.

Apa itu Metacade?

Metacade ialah platform permainan luas yang bertujuan untuk menyokong pengembangan GameFi. Projek Play-to-Earn sedang merevolusikan industri permainan, kerana pemain mendapat ganjaran kewangan atas masa yang mereka luangkan dalam permainan. Ini adalah sebab utama mengapa ramai yang meramalkan potensi pertumbuhan yang tinggi untuk sektor GameFi pada tahun-tahun akan datang dan Metacade meletakkan dirinya sebagai pemain utama.

Berjuta-juta Dijangka Menyertai Metaverse

Terdapat banyak projek P2E baharu yang menarik sedang dibangunkan, dan skop kemungkinan dalam metaverse sentiasa diperluaskan. Apabila teknologi blok rantai menjadi semakin maju, dan dunia menjadi semakin digital, berjuta-juta orang dijangka menyertai metaverse untuk menikmati permainan Play-to-Earn baharu yang paling hangat.

Menyokong Pembangun GameFi

Metacade menyokong pengembangan ini secara langsung melalui programnya, Metagrants. Komuniti akan dapat memutuskan projek GameFi baharu mana yang paling menjanjikan, dan mengundi untuk menggunakan perbendaharaan Metacade untuk membiayai terus pasukan pembangunan. Matlamat Metacade adalah untuk memacu pertumbuhan dalam permainan Play-to-Earn. Untuk pembangun inovatif yang mempunyai idea baharu yang menarik, ini adalah perkhidmatan yang sangat berharga. Sebagai hasilnya, ekosistem Metacade boleh menjadi hab kemajuan teknologi, mendorong batasan dan memastikan bekalan baru tajuk hebat.

Memberi ganjaran kepada Pemain Play-to-Earn

Di samping menyokong pembangunan berterusan permainan berasaskan blok rantai, Metacade menawarkan beberapa ciri unik kepada pemain P2E dalam skop metaversenya sendiri. Ahli aktif komuniti Metacade boleh memperoleh ganjaran MCADE atas sumbangan mereka. Ini termasuk berkongsi petua, helah dan pengetahuan berguna tentang cara mengoptimumkan pengalaman bermain GameFi anda.

Komuniti permainan berada di tengah-tengah rancangan Metacade untuk masa depan. Projek ini bertujuan untuk menghubungkan pemain tegar dengan peluang Play-to-Earn yang terbaik, mewujudkan arked maya di mana pengguna boleh bekerjasama dan berkongsi pandangan mereka. Kuasa diberikan kembali kepada komuniti, kerana pemain boleh berkongsi cadangan mereka dengan pembangun permainan secara langsung dan memperoleh token MCADE dalam proses itu.

MCADE vs ETC: Token Mana Yang Perlu Anda Beli?

Walaupun Ethereum Classic terus mengekalkan harganya melebihi paras $20, pelabur lebih memilih projek yang menyokong ekosistem Web3, memberikan prospek yang agak negatif untuk ramalan harga Ethereum Classic.

Ethereum Mainnet, sebaliknya, kekal sebagai rangkaian aplikasi teragih yang paling banyak digunakan, dan orang ramai bulis tentang masa depan jangka panjang dApps sendiri. ETH mempunyai harga yang jauh lebih baik daripada sebarang ramalan harga Ethereum Classic yang tersedia pada masa ini, dan atas sebab yang baik: projeknya yang akan datang.

Contoh utama projek berpotensi tinggi yang dibina di Ethereum ialah Metacade. Melalui menyokong pengembangan GameFi dan menawarkan faedah eksklusif kepada pemain P2E dalam dunia digital yang mengasyikkan, Metacade ialah pilihan yang menarik untuk pelabur kripto jangka panjang.

Pra-jualan MCADE bermula pada harga $0.008 bagi setiap token. Ia mempunyai potensi jangka panjang yang tinggi, dan harga setiap token akan meningkat apabila ia berkembang melalui peringkat pra-jualan. Sebaliknya, ETC terus mengalami pertumbuhan yang perlahan, kerana blok rantai Ethereum terkini menawarkan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik.

