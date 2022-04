Harga Dogecoin telah meningkat lebih 36% dalam tempoh tiga minggu yang lalu. Setakat 13 Mac, DOGE didagangkan pada $0.1116 berbanding harga hari ini pada $0.1525.

Trend bulis telah berterusan hingga minggu ini. Syiling meme memulakan minggu ini dengan lonjakan 2% pada awal pagi Isnin sebelum sedikit turun pada baki hari itu. Hari ini, Selasa, harganya telah mencatatkan kenaikan 5.67% pada masa artikel ini ditulis.

Dalam artikel ini, kami akan memberi tumpuan kepada mengapa harga Dogecoin meningkat.

Dogecoin telah menjadi tumpuan kerana pelbagai sebab. Walau bagaimanapun, salah satu daripadanya menonjol dan itu ada kaitannya dengan SpaceX dan pengasas Tesla, Elon Musk. Musk telah menjadi juara utama untuk syiling meme dan salah satu syarikatnya, Tesla, kini menerima $DOGE sebagai bayaran untuk barangannya.

Semalam, Isnin, 4 April 2022, Elon Musk membeli 73, 486,938 saham Twitter bernilai kira-kira $3 bilion menjadikannya pemegang saham Twitter terbesar.

Elon Musk is already making twitter a better place pic.twitter.com/9rTgRXoYTe

Sebelum tindakan itu, Musk telah mengkritik Twitter kerana isu ketelusan dan kebebasan bersuara.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022