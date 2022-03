Pasaran kripto secara keseluruhannya bulis pada hari ini. Kripto utama berada dalam zon hijau sepanjang tempoh 24 jam yang lalu.

CNBC melaporkan bahawa Goldman Sachs akan menjadi bank AS utama pertama yang melakukan perdagangan OTC (over the counter) untuk kripto, yang dianggap sebagai satu lagi langkah penting dalam memudahkan akses kepada kripto untuk pelabur institusi.

Pengawal selia pengiklanan UK telah memaklumkan lebih daripada 50 syarikat yang disyaki mempromosikan iklan kripto yang mengelirukan di seluruh negara.

Pasaran AS menamatkan prestasi baik mereka baru-baru ini semalam susulan komen kenaikan kadar daripada Jerome Powell. Pasaran AS setakat ini telah bertindak balas dengan tenang berkenaan kenaikan kadar tetapi menolak keras pada petunjuk dasar monetari yang lebih agresif.

Kripto teratas

Cardano naik 6% bersama dengan Ethereum, XRP dan Polkadot, yang semuanya naik lebih daripada 4%. Bitcoin didagangkan melebihi $42,000 pada masa artikel ini ditulis, meningkat lebih daripada 3% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Litecoin menembusi 20 teratas. Ia meningkat 6% hari ini.

Penggerak teratas

Bitcoin Cash sangat menonjol dengan kenaikan sebanyak 12%. Ia naik seperti Bitcoin Gold (+8%), yang mula meningkat semalam. Ethereum Classic meneruskan kenaikannya, juga meningkat 12% hari ini.

Syiling lain yang naik termasuk Elrond dengan 9%, Helium, Oasis Network, dan EOS dengan 10%, dan Dash dengan 8%.

Penggerak terbesar setakat ini ialah IoTeX, yang menambah satu perempat kepada nilainya. Baru-baru ini ia mengeluarkan Mainnet v1.7, evolusi seterusnya bagi blok rantai IoTeX dengan peningkatan keselamatan dan prestasi.

ApeCoin memperoleh kenaikan mingguan terbesar, meningkat 980.26% dalam 7 hari lalu.

Sohor kini

Terdapat satu lagi token meme anjing pada masa ini – Teddy Doge, yang naik 368% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Ia menggambarkan dirinya sebagai bursa terdesentralisasi berciri lengkap.

Ia mempunyai kecairan, swap, farm, transaksi agregat, 15 rentas rantaian arus perdana, transaksi rantaian dan sistem carta rantaian, serta banyak lagi.