Stellar (XLM) akan meledak tidak lama lagi: beli di sini

Populariti Stellar telah meningkat sejak pembakaran token dua hari lalu. Syiling ke-30 terbesar mengikut modal pasaran ini mencapai kenaikan mingguan sekitar 4%.

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk mendapatkan butiran tentang Stellar, jika ia berbaloi untuk dibeli, dan tempat terbaik untuk membeli Stellar sekarang.

Beli XLM dengan Binance hari ini

eToro ialah platform pelaburan berbilang aset dengan lebih daripada 2000 aset, termasuk saham, ETF, indeks, komoditi dan Cryptoassets. eToro menawarkan lebih 20+ Cryptoassets untuk melabur atau melabur dalam CryptoPortfolio mereka di mana pelabur boleh mendapat manfaat daripada pertumbuhan terkumpul Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin dan mata wang kripto terkemuka yang lain. Pengguna eToro boleh berhubung dengan, belajar daripada dan menyalin atau disalin oleh pengguna lain.

Beli XLM dengan eToro hari ini

Stellar adalah rangkaian terbuka yang membolehkan wang dipindahkan dan disimpan. Apabila ia dikeluarkan pada Julai 2014, salah satu matlamatnya ialah meningkatkan rangkuman kewangan dengan menjangkau mereka yang tidak mempunyai perbankan di dunia.

Tidak lama selepas itu, keutamaannya beralih kepada membantu firma kewangan berhubung antara satu sama lain melalui teknologi blok rantai.

Token asli rangkaian ini, lumens, berfungsi sebagai jambatan yang menjadikannya lebih murah untuk memperdagangkan aset merentasi sempadan. Semua ini bertujuan untuk mencabar penyedia pembayaran sedia ada, yang sering mengenakan bayaran yang tinggi untuk perkhidmatan yang serupa.

Stellar pada asalnya berdasarkan protokol Ripple Labs. Blok rantai telah dicipta hasil daripada hard fork, dan kod itu kemudiannya ditulis semula.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Stellar didagangkan pada sekitar $0.17 pada masa artikel ini ditulis. Digital Coin Price meramalkan 1 XML akan didagangkan pada $0.24 secara purata tahun ini dan $0.34 pada 2025. Menjelang 2030, ia boleh mencapai purata $0.80.

Price Prediction sedikit lebih bulis, meletakkan syiling ini pada purata $0.26 pada 2022. Walau bagaimanapun, ramalan jangka panjangnya agak optimistik. Mereka meramalkan harga purata $0.74 pada 2025 dan $5.11 pada 2030.

$XLM 4H chart

The most relevant resistances, signals, and moves during the next coming days.

A break-out of the descending resistance, that goes back to Nov 2021, and reclaim of $.206 will trigger move toward $.25, with stop-loss on the chart. #XLM #Stellar #Lumens #XRP #Bitcoin pic.twitter.com/tShn1Fy1Ee

— STΞLLΞR TRADING (@STELLAR_trading) March 13, 2022