Selepas krisis stablecoin UST Terra, kelihatannya berlaku ribut dalam sektor stablecoin dengan stablecoin kedua dan salah satu stablecoin paling popular, Tether (USDT) juga kehilangan tambatan dolarnya. Susulan perkembangan baru-baru ini, Tether telah mengumumkan melalui ciapan Twitter bahawa ia akan menyelaraskan pertukaran rantaian untuk memindahkan aset USDT-nya dari blok rantai Tron ke blok rantai Ethereum dan Avalanche.

Dalam pengumuman itu, Tether mengatakan bahawa ia merancang untuk memindahkan satu bilion aset USDT dari Tron ke Ethereum dan 20 juta aset USDT dari Tron ke Avalanche. Ini bagaimanapun tidak akan menjejaskan jumlah bekalan stablecoin USDT.

In few minutes Tether will coordinate with a 3rd party to perform a chain swap, converting from Tron TRC20 to Ethereum ERC20, for 1B USDt and from Tron TRC20 to Avalanche, for 20M USDt. The #tether total supply will not change during this process.

— Tether (@Tether_to) May 12, 2022