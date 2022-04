Ketua Pegawai Eksekutif Robinhood, Vladimir Tenev percaya Dogecoin (DOGE-USD) boleh menjadi “mata wang internet” harian.

Menurut ketua Robinhood itu, apa yang diperlukan hanyalah beberapa penambahbaikan yang boleh mengubah syiling meme menjadi mata wang pembayaran yang lebih pantas dan lebih murah.

Dia menjelaskan pemikirannya melalui benang Twitter, memberikan beberapa cadangan tentang perkara yang boleh dilaksanakan oleh pembangun Dogecoin untuk menjadikan DOGE sebagai “mata wang orang ramai.”

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take.

Tenev berkata yuran transaksi Dogecoin sudah “sangat rendah” selepas kemas kini 1.14.5 November lalu. Purata yuran transaksi rangkaian ini sebanyak $0.003 adalah jauh lebih rendah daripada sehingga 3% yang dikenakan oleh penyedia pembayaran kad terkemuka.

Dalam kes itu, dia mencadangkan bahawa apa yang perlu diperbaiki ialah saiz blok dan masa blok DOGE. Dengan melakukan ini, katanya, jumlah daya pemprosesan Dogecoin boleh meningkat kepada tahap yang boleh dicapai pada masa ini oleh Visa.

Tenev menyatakan pada masa ini, daya pemprosesan Dogecoin adalah sekitar 40 transaksi sesaat (TPS). Sudah tentu, ini disebabkan oleh saiz blok 1MB dan masa blok 1 minit mata wang kripto itu.

Sebagai perbandingan, Visa boleh mengendalikan sehingga 65,000 TPS. Untuk mengatasi VISA, Dogecoin perlu meningkatkan daya pemprosesannya sebanyak 10,000 kali ganda. Ini mungkin kelihatan seperti satu cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, eksekutif Robinhood percaya pembangun DOGE boleh menyelesaikannya dengan mudah dengan meningkatkan saiz blok.

“Beralih kepada had saiz blok 1GB (dan kemudian 10GB) akan menyediakan semua daya pemprosesan yang diperlukan oleh mata wang global pada masa hadapan. Penyelesaian L2 tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Pembangun Dogecoin juga perlu meneroka cara untuk menjadikan Dogecoin kurang inflasi seperti pada masa ini, tambahnya. Ini, katanya, boleh dilakukan dengan menerima pakai bekalan terhad, sama seperti had 21 juta Bitcoin (BTC). Jika ini berlaku, kadar inflasi Dogecoin boleh berkurangan dari semasa ke semasa.

Bekalan semasa sebanyak 132 bilion DOGE menghasilkan kadar inflasi melebihi 5%. Tenev berpendapat bahawa mempunyai bekalan tetap boleh mengurangkannya kepada 2%.

Beberapa cadangan telah mengundang kritikan terhadap CT, terutamanya mengenai peningkatan saiz blok yang mungkin mengakibatkan penyahpusatan.

Tenev mengakui saiz blok 10GB mungkin memerlukan perkakasan yang lebih canggih daripada pelombong jika mereka mahu menjalankan nod penuh, sesuatu yang mungkin menyebabkan sesetengah pelombong tegar tidak dapat mengambil bahagian dalam melindungi rangkaian. Ini, menurut beberapa pemerhati, tidak boleh diterima memandangkan ia akan membawa kepada rangkaian yang lebih terpusat.

Tenev mencadangkan bahawa ini boleh menjadi kompromi yang mungkin perlu diingat oleh pembangun Dogecoin jika mereka memilih untuk mempertimbangkan pandangannya.

It's definitely NOT a good tradeoff. If you want independent decentralized money you need to be as robust as possible. You're defending the network against well funded and connected massive entities. If you make such tradeoffs in this battle, you lost before you enter the ring.

— Bitcoin LightningNetwork+ (@BTC_LN) April 15, 2022