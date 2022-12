Binances proof of reserves revisor trekker rapport, hva betyr det?

Viktige takeaways

Mazar’s, regnskapsfirmaet som jobbet med Binance på rapporten om bevis på reserver, har fjernet lenken fra nettsiden sin

Det har også stoppet alt kryptoarbeid på ubestemt tid

Kontrovers fulgte rapporten, med kritikere som avviste mangelen på informasjon om ansvarssiden

Mazar’s hadde tidligere uttalt at dette var en «rapport» og ikke en «revisjon»

Uff.

Binances «revisjon» er ikke lenger tilgjengelig. Mazars revisjonsfirma som jobbet med Binance om bevis på reserver-rapporten – som var det den ble referert til av Mazars, i stedet for en revisjon – har fjernet rapporten fra nettstedet.

Det ble også kunngjort at arbeidet med alle kryptoklienter vil bli satt på pause. I tillegg til Binance inkluderer dette Crypto.com og KuCoin .

«Dessverre betyr dette at vi ikke vil være i stand til å jobbe med Mazars for øyeblikket», sa en talsperson for Binance.

Hvorfor var Mazars rapport kontroversiell?

Jeg har skrevet mye om feilen som var beviset på reserveinitiativet. Kort sagt, det kan ikke være mindre av en revisjon, med rapporten som gir flere spørsmål enn den besvarte.

Mest fremtredende var det en avvisning av å presentere forpliktelser, og administrerende direktør Changpeng Zhao uttalte på Twitter at dette var «vanskeligere» og bare «spør rundt» for å bekrefte at Binance ikke skylder noen noe.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Det burde være unødvendig å si at denne instruksen om å spørre ikke akkurat tilfredsstilte investorpublikummet, etter å ha blitt fortalt at «eiendeler er fine» av FTX-sjef Sam Bankman-Fried, før han umiddelbart slettet tweeten, begjærte seg konkurs og ble arrestert denne uken. .

Nå har Binance ingenting med FTX å gjøre, men PTSD-en som investorer har på grunn av kollapsen av sistnevnte gir næring til et veldig følsomt marked akkurat nå.

Så kom den fryktelig tidsbestemte nyheten om at amerikanske påtalemyndigheter etter sigende vurderte å inngi straffeanklager mot Zhao og andre Binance-ledere i forhold til en hvitvaskingssak som har pågått i en årrekke, og Binance var plutselig nyhetssak nummer én.

Deretter strømmet uttak ut av Binance.

I tillegg til dette falt BNB-tokenet tilbake, som tidligere hadde holdt seg godt gjennom hele 2022 – i hvert fall sammenlignet med resten av kryptomarkedet.

Hva skjer etterpå?

Mazars tilbakekall av rapporten endrer egentlig ikke mye. Det er allment anerkjent i kryptorommet nå at det er behov for mer åpenhet. Binance – og andre børser – opererer på en ugjennomsiktig måte sammenlignet med tradisjonelle finansfirmaer.

Det er en ironisk sannhet at i en bransje som er ment å bygge på premisset om gjennomsiktighet, er investorer er tvunget til å stole på forsikringer fra ledere på Twitter. Forhåpentligvis vil furoren denne episoden har skapt tvinge Binance til å presentere en ekte revisjon for verden.

Det er absolutt ingenting som tyder på at firmaet har noen grunn til ikke å gjøre det, men for paranoide investorer er det foreløpig ingen måte å verifisere at Binance holder sitt ord.

Mazar’s hadde erklært at Binance var 101 % sikret.

«På tidspunktet for vurderingen observerte Mazars Binance-kontrollerte eiendeler i omfang som oversteg 100 % av deres totale plattformforpliktelser,» heter det i rapporten.

Men ved nærmere ettersyn var dataene ikke like tilfredsstillende. Binances eiendeler utgjorde 582 486 bitcoins og gjelden var 597 602 bitcoins. Dette så ut til å antyde en undersikkerhet på 3 %, men når man inkluderer eiendeler utlånt til kunder gjennom låne- og marginkontoer, kom man fram til en en sikringsgrad på 101 %.

Mens ting ser ut til å ha avtatt den siste tiden, med uttak fra Binance tilbake til normale nivåer, oppsummerer episoden at kryptovaluta har et åpenhetsproblem.

Det er flott at Binance har overlevd denne lille «stresstesten», men i virkeligheten burde dette aldri ha skjedd til å begynne med. Inntil kryptoselskaper gir informasjon tilsvarende det som presenteres i tradisjonell finans, vil imidlertid disse episodene av frykt fortsette å dukke opp.

Binance har på sin side bekreftet at selskapet går mot mer åpenhet. Det er en flott ting – og noe plassen sårt trenger.