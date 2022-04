Bitcoin tribalisme påvirker kryptomarkedet

Bitcoin er fortsatt nummer én kryptovaluta etter markedsverdi og står for mer enn 40 % av den totale kryptomarkedsverdien.

Ripple-sjef Brad Garlinghouse fortalte nylig til CNBC at tribalisme rundt Bitcoin og andre kryptovalutaer holder kryptovalutaen tilbake.

Kryptovalutamarkedet er verdt omtrent 2 billioner dollar, men Garlinghouse sa at det har rom for vekst. Garlinghouse sa;

«Polarisering er ikke sunt etter min vurdering. Jeg eier bitcoin, jeg eier eter, og jeg eier noen andre. Jeg er absolutt overbevist om at denne industrien kommer til å fortsette å blomstre.»

Ifølge Garlinghouse kan de store kryptovalutaene alle vokse uten at noen påvirker veksten til den andre. Han sammenlignet det nåværende kryptovalutamarkedet med dot-com-æraen på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Han sa;

«Yahoo kunne bli vellykket, og det kunne eBay også. De løser forskjellige problemer. Det er forskjellige brukstilfeller og har forskjellige målgrupper, og forskjellige markeder. Jeg tror mange av disse parallellene finnes i dag.»

Til tross for veksten registrert av industrien, har noen kryptovalutaer tiltrukket seg ganske dedikerte følgere. Vi har Bitcoin-maksimister og maksimalister av andre kryptovalutaer som Ether og Solana.

Garlinghouse mener imidlertid at denne fraksjoneringen skader kryptovalutaindustrien mer enn den gjør det godt. Han påpekte at fraksjonalisering har påvirket kryptoindustrien når det gjelder lobbyvirksomhet med politikere i Washington. Garlinghouse la til at;

«Mangelen på koordinering i Washington, DC, blant kryptoindustrien, synes jeg er sjokkerende.»

I mars signerte USAs president Joe Biden en executive order som oppfordrer regjeringen til å se på risikoene og fordelene med kryptovalutaer.

Ripple har vært involvert i en juridisk kamp med US Securities and Exchange Commission (SEC) siden 2020 etter at reguleringsbyrået hevdet at selskapet utstedte XRP-tokens som uregistrerte verdipapirer.

SEC hadde saksøkt Ripple og noen av dets ledere for å ha solgt XRP verdt 1 milliard dollar i et uregistrert verdipapirtilbud.