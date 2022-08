Brightvine kunngjør 147 millioner dollar verdipapirisering

Blokkjeden – den mystiske og forførende teknologien som Bitcoin, og så mange andre kryptovalutaer, er bygget på. Ettersom industrien vår fortsetter å vokse, er det flere og flere bruksområder for denne nye formen for teknologi, oppfunnet av Satoshi Nakamoto da han skrev Bitcoin Whitepaper tilbake i 2008.

I dag intervjuer jeg administrerende direktør i Brightvine, Joe Vellanikaran. Brightvine er en blokkjededrevet renteplattform som forbinder utstedere av høykvalitets eiendeler i den virkelige verden med digitale investorer.

Tilbake i mars intervjuet jeg Joe om kunngjøringen av et partnerskap med Angel Oak Capital Advisors, teknologisatsingen til Angel Oak Companies, som jobber med innovative boliglånsløsninger. Målet med partnerskapet var å utnytte Brightvines plattform for å utforske nye investeringsveier for investorer.

I dag har de kunngjort det første resultatsamarbeidet til dette partnerskapet, den første banklånsutstedelsen noensinne som utnytter blokkjedeteknologi, kalt BFNS 2022-1 – en verdipapirisering på 147,55 millioner dollar av ansvarlig gjeld.

Naturligvis hadde jeg noen spørsmål.

CoinJournal (CJ): Kan du oppsummere hvordan akkurat denne kapitalinnhentingen og prosjektet som utføres på blokkjeden er en fordel for de som kanskje ikke er kjent med tilnærmingen din?

Joe Vellanikaran (JV): I en typisk verdipapirisering er prosessen med å koordinere oppdaterte dokumenter og data på tvers av flere deltakere en manuell og arbeidskrevende prosess. Brightvine-portalen gir mulighet for umiddelbar validering av hvert dokument mot blokkjedens uforanderlige poster, og sikrer at dokumentene som brukes på tvers av alle parter alltid er nøyaktige og oppdaterte. Den distribuerte hovedboken sikrer at hver gang et datapunkt oppdateres, blir disse endringene fylt ut i sanntid på tvers av alle interessenter.

CJ: Vi intervjuet deg om partnerskapet mellom Brightvine og Angel Oak da det ble kunngjort i Q2 i år. Dette er det første samarbeidet – forsinket dere det som følge av smitten i markedene?

JV: Partnerskapet vårt med Angel Oak er i rute – vi har jobbet aktivt med dem siden forrige kunngjøring for å klargjøre Brightvine-portalen for å støtte en rekke av deres aktivaklasser som kan dra full nytte av portalens nøkkelfunksjoner, inkludert en mer effektiv verdisikringsprosess, sanntidsdatadistribusjon på tvers av parter og blokkjede-validerte dokumenter.

CJ: Hvor mye har de kaotiske siste månedene og den bjørneaktige vendingen påvirket dette partnerskapet generelt?

JV: Mange store institusjoner har kommet ut som forkjempere for blokkjedeteknologi de siste månedene til tross for nedgangen i kryptomarkedene. Om noe, er det fornuftig å bruke de beste teknologiene for å skape den mest sikre, effektive og nøyaktige finansielle infrastrukturen nå mer enn noen gang. Vi ser vårt samarbeid med Angel Oak og resultatene av BFNS 2022-1 som den første av mange spennende kunngjøringer i et langsiktig samarbeid.

CJ: Eiendomsmarkedet har vist tegn til oppmykning den siste tiden, hva er dine tanker om dette?

JV: Vi har hørt bønnen fra offentlige etater og andre organisasjoner til privat sektor om å hjelpe til med boligmarkedene, og det er det vi prøver å gjøre. Brightvines mål er å øke likviditeten for boliglån, rente og eiendom ved å bygge en ny teknologisk infrastruktur som kan koble disse markedene til nye former for digitale investorer – enten rentene går opp eller ned, vil folk fortsatt trenge boliglån, og vår rolle er å bidra til å øke effektiviteten på baksiden av den finansielle infrastrukturen.

CJ: Tror du at like mange kryptoprosjekter vil gå under denne syklusen som de gjorde i forrige kryptovinter?

JV: Det vi ser i kryptomarkedet akkurat nå er en liten sammentrekning og korreksjon ettersom prosjekter lykkes (og mislykkes) mens både tradisjonelle og banebrytende selskaper prøver å forberede seg på en Web3-fremtid. Når vi kommer ut av denne kryptovinteren, vil den neste store bølgen av selskaper og produkter også dukke opp – og vinnerne vil være de som bygger bro mellom TradFi og DeFi og skaper noe nytt som gjør det mulig for digital transformasjon å føre oss inn i en virkelig desentralisert fremtid .

CJ: Hvordan er Feds renteøkninger som åpenbart påvirker boliglån, og påvirker dette samarbeidet og forretningsmodellen fremover?

JV: Med Fed som øker rentene blir det vanskeligere for folk å ha råd til lån, men etterspørselen etter boliger og behovet for boliglån går ingen vei. Vi tror at effektiviteten og den nye etterspørselen Brightvine kan drive til disse markedene kan bidra til å redusere disse prisene over tid.