Det er stille før stormen i kryptomarkedene

Viktige takeaways

Kryptovolatiliteten har gått ned og ekstrem aktivitet på kjeden har avtatt i en periode med relativ ro

Det pågår imidlertid forstatt bekymringsfulle saker knyttet til Genesis, Gemini og DCG

Volatiliteten kan også utløses når amerikanske inflasjonsdata blir avslørt denne uken

Perioden minner om lavdramamiljøet før FTX i oktober

Etter en berg-og-dal-bane full av tumulter etter den sjokkerende bortgangen til FTX, har en periode med bemerkelsesverdig ro kommet over kryptovalutamarkedene.

Med 2022 som et fullstendig blodbad, føles det nesten mistenkelig at det er et par uker med lite drama i det digitale markedsrommet.

Men beregningene viser at de siste ukene har vært blant de roligste de siste par årene. Gitt frykten for smitte etter FTXs kollaps, er det en god ting.

Frykten er fortsatt høy i kryptosirkler

Når det er sagt, er det mye å bekymre seg for akkurat nå. Som Coinbase-sjef Brian Armstrong uttalte i går da han kunngjorde at Coinbase kutter ytterligere 20% av arbeidsstyrken, er det sannsynligvis «mer som vil komme» og det er «fortsatt mye markedsfrykt» der ute.

Crypto-utlåner Genesis permitterte i forrige uke 30 % av arbeidsstyrken og vurderer etter sigende konkurs. Krypto-børsen Gemini, grunnlagt av Winklevoss-tvillingene, har 900 millioner dollar i kundeaktiva i limbo med Genesis, dens eneste utlånspartner for sitt Earn-produkt.

Tvillingene har bedt Barry Silbert, CEOP i Digital Currency Group (DCG), som eier Genesis, om å trekke seg, og anklaget ham for å ha svindlet Gemini Earn-kunder.

DCG slo tilbake og kalte det «nok et desperat og ukonstruktivt reklamestunt fra Cameron Winklevoss for å avlede skylden». DCG bekreftet også at de «tar i bruk alle juridiske rettsmidler som svar på disse ondsinnede, falske og ærekrenkende angrepene).

DCG er også morselskapet til Grayscale Bitcoin Trust, som har sett en massiv rabatt på sin netto aktivaverdi, som nådde en topp på 50 % i kjølvannet av FTX-kollapsen da investorene spurte om reservene var trygge.

Markedene står fast foreløpig

For nå, mens alle disse episodene spiller ut, står markedene fast. Handlingen har vært relativt dempet, og faktisk har det vært en håndgripelig tilbakevending til normale nivåer.

Øyeblikksbildet nedenfor viser netto overføringsvolum inn og ut av børser. Siden begynnelsen av året har handlingen vært lunken, etter å ha økt til ekstreme nivåer i november og desember da først FTX kollapset og deretter spørsmål om helsen til Binance ble stilt .

Denne forestillingen om at aktiviteten har normalisert seg, blir forsterket når man ser på volatiliteten til Bitcoin. Verdens største kryptovaluta har handlet sidelengs en stund nå, og 30-dagers Pearson-målet for volatilitet viser hvordan det var et merkbart fall tilbake til nivåene før FTX i desember.

Makroklimaet ser mer optimistisk ut

Det har ikke bare vært et pusterom fra kryptosirkler. Det bredere makromiljøet ser i det minste litt lysere ut i dag enn det gjorde forrige måned. Inflasjonen er fortsatt høy, men det har vært to påfølgende målinger under forventet, og det er fornyet håp om at inflasjonen kan ha nådd toppen.

Den siste runden med renteøkninger økte renten med 50 bps i motsetning til 75 bps de to foregående månedene, og mens Fed-leder Jerome Powell og andre sentralbanksjefer har bekreftet at rentene vil fortsette å stige til inflasjonen er slått ned, har markedet har beveget seg forsiktig oppover etter at europeisk inflasjon kom på 9,2 %, sammenlignet med 10,1 % forrige måned.

Neste ting som skjer er den amerikanske KPI-avlesningen på torsdag, som – som alltid – vil være en svært viktig dag i markedene. Forvent volatilitet i kryptomarkedene når mynter stirrer på tallet for å prøve å vurdere hva Jerome Powell vil komme til å gjøre med hensyn til rentepolitikk.

Tross alt vet vi nå at krypto i stor grad følger aksjemarkedet – bortsett fra når, du vet, høyprofilerte ledere blir avslørt for å være svindlere (FTX), eller topp 10 mynter slutter å eksistere (LUNA).

De kjedelige øyeblikkene varer aldri lenge i krypto

Tilbake i slutten av oktober var Bitcoin tilsynelatende låst i krabbebevegelse rundt $20 000. Med handelsmenn som ble utålmodige, advarte jeg om hvordan krypto kunne være én hendelse unna en ekkel nedgang.

Tre uker senere kollapset FTX. Jeg hadde aldri forestilt meg at dette skulle skje, og timingen var tilfeldig, men premisset for stykket minner meg om hvordan jeg har det nå. Det er utrolig hvor korte minnene er i markedene, men vi har vært her før.

Crypto vil ikke være stille lenge. De nevnte pågående tingene rundt DCG, GBTC, Genesis og Gemini er bare noen få av de millioner tingene som kan føre til at markedet stuper når som helst.

Det er også historien rundt Binance-sjef Changpeng Zhao som er under etterforskning for hvitvaskingslovbrudd av SEC, det er Coinbase som permitterer 20 % av arbeidsstyrken etter en 905-nedgang i aksjekursen, og Gud vet hva som vil komme ut av vitnesbyrd i Sam Bankman-Fried rettsforhandlingene.

Og så er det makro, der alt kan skje med inflasjon, krigen i Ukraina eller utallige andre variabler. Det har vært et par rolige uker, men ikke bekymre deg – galskapen kommer snart tilbake.