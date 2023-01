Viktige takeaways

2023 har startet varmt i kryptomarkedene, med meme-mynter som har gitt betydelige gevinster

Mykere makroklima har ført til gevinster

Shiba Inu har økt med 50 %, med hype også rundt lanseringen av et Layer-2-økosystem

Vår analytiker advarer investorer om at alt kanskje ikke er som det ser ut til

Det føles litt sprøtt å skrive dette, men her er vi uansett. 2023 har gitt en god start i kryptomarkedene, med optimisme i overflod om at mykere inflasjonsdata vil føre til en mildere pengepolitikk raskere enn markedet tidligere hadde forventet.

Og en «aktivaklasse» som drar nytte av dette er memes. Doggy-mynter gir en avkastning som kunne vært fra Q1 i 2021, en tid da Reddit gikk i krig med Wall Street om GameStop, Elon Musk twitret daglig om fluffy hunder, og vel, pengeskriveren var skikkelig slått på.

Kongen og dronningen av rommet, det vil si Dogecoin og Shiba Inu, er for tiden opp henholdsvis 22 % og 49 % i år.

Bonk er den siste memen som blir med på festen

Kanskje den merkelige saken om Bonk oppsummerer denne bisarre gjenoppblomstringen best. Meme-mynten, inspirert av Shiba Inu, ble lansert 1. juledag på Solana. Du vet, den samme Solana som satt fast i krigen og som led av sine nære bånd til Sam Bankman-Fried, gjentatte avbrudd som stengte nettverket og så flere av toppprosjektene deres flykte for rivaliserende blokkjeder.

Objektivt sett var en lansering på Solana – midt i bjørnemarkedet, ikke mindre enn en merkelig beslutning. Og likevel, hva er logikken i kryptomememarkedet? Mynten var opp 2500 % i løpet av ti dager, og eksploderte oppover forbi en markedsverdi på 200 millioner dollar. Den har siden falt litt tilbake, men handles fortsatt til en markedsverdi på 50 millioner dollar.

Hvorfor gjør memer det så bra?

Men hvorfor gjør meme-mynter det så bra? Vel, det første svaret er at hele kryptomarkedet gjør det det. Når man ser på selv de største kryptoene, har de alle gitt en imponerende avkastning. Memes ser ikke så svimlende ut i sammenligning.

Økningen skyldes at inflasjonsdata kommer under forventningene. Mens tallene fortsatt er ekstreme, og godt over 2%-målet til Fed, er det merkbare tegn på at inflasjonen har nådd toppen. Investorer har tatt dette som et tegn på at dødsdommen for risikoaktiva, det vil si høye renter, kan bli satt ned tidligere som et resultat.

Shiba Inu, på sin side, stiger på mer enn bare positive makrofaktorer. Den har hoppet 20 % etter nyheten om at den vil bli notert på Upbit , den mest populære sørkoreanske børsen. Dette kommer midt i hypen rundt den kommende og etterlengtede Shibarium Beta-lanseringen.

Shibarium Beta vil være et lag-2-nettverk bygget på toppen av Ethereum, på samme måte som Polygon og Arbitum fungerer.

Er dette bærekraftig?

Personlig legger jeg ikke for mye vekt på dette (fortsatt mystiske) Layer-2-prosjektet fra Shiba. Memes er akkurat det – memer – som aldri har hatt noen underliggende grunnleggende verdier. Det ville kreve mye mer enn blinde spekulasjoner om Sihbarium for å overbevise meg om at Shiba noen gang vil bli brukt til noe annet enn å prøve å kjøpe den med håp om å selge den til en høyere pris.

Men det er greia med memes. Det har aldri vært et argument her om at det finnes noen verdi. De har alltid pekt en slags langfinger til fornuftige investeringer, som et yngre søsken som oppfører seg utskikkelig.

Men alt dette er moro og spill i et klima som gir mer penger enn noen gang i historien. Det er flott når rentene er null og billig kapital er allestedsnærværende. Og det er utrolig når en pandemi rammer verden, med millioner av mennesker innelåst uten noe å bruke stimulansen på.

Det er dessverre ikke den verden vi lever i lenger. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen – morroa er over når det gjelder memes. De presenterer ikke lenger en sjanse til å oppnå pensjonsgevinster. De var alltid et hensynsløst spill, og det er greit. Men nå er de ikke lenger denne nye kilden til uendelig underholdning, de sitter bare på en måte der verden tar for seg den verste økonomien siden krypto ble lansert da Bitcoin gikk live tilbake i 2009.

Ting kan være mer optimistiske enn de var for en måned eller to siden. Men inflasjonen er fortsatt lammende, til tross for at den har falt litt. Prisene er fortsatt høye, og det er en million variabler som kan gjøre denne volatile økonomien mye verre i løpet av veldig kort tid.

Det er neppe skremmende å si, men vær forsiktig med doggy tokens. Når musikken stopper – og det gjør den alltid – er det ikke et morsomt sted å være.