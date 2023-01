Viktige takeaways

Coinbase stanser all virksomhet i Japan, med henvisning til «markedsforhold»

I forrige uke kuttet selskapet 20 % av arbeidsstyrken, etter å ha kuttet 18 % i juni i fjor

Aksjekursen er opp nesten 50 % i løpet av året midt i et kryptorally, men er fortsatt ned 85 % fra toppen

Det er store problemer i selskapet, og administrerende direktør Armstrong solgte 2 % av eierandelene i oktober

Coinbase har vært i en verden av smerte nylig.

Bare forrige uke kunngjorde børsen at de permitterte 20 % av arbeidsstyrken, etter å ha kuttet 18 % i juni i fjor. Jeg skrev et stykke som analyserte hva dette betydde for selskapet, som handles til en markedsverdi under 10 milliarder dollar, 90 % ned fra prisen det ble børsnotert til i april 2021.

Dette kom etter at administrerende direktør Brian Armstrong losset 2% av sin eierandel i selskapet i oktober, hvoretter jeg skrev et dypdykk som analyserte hva det hele betydde for et selskap som har blitt sett på som fakkelbæreren til å frakte krypto inn i mainstream-kretser en gang og for alle som følger dens høyprofilerte notering på Nasdaq.

Men i dag kom flere dårlige nyheter. Børsen kunngjorde at den stanser all virksomhet i Japan, med henvisning til «markedsforhold».

Coinbase-aksjekursen stiger

Til tross for de dårlige nyhetene, har Coinbases aksjekurs vært en stor vinner i de første ukene av 2023, opp 48% på bare 18 dager.

Dette kommer midt i det største kryptorallyet på 9 måneder, som har ført til at prisene har steget over hele linja. Mens tilbakevisningen i Coinbases aksjekurs er gode nyheter for investorer, oppsummerer den ironisk nok nøyaktig hva problemet er – Coinbases korrelasjon til kryptomarkedet.

Det er få ting som er mer volatile enn krypto, så det er ikke gode nyheter å være bundet til prishandlingen. Men Coinbases ytelse er avhengig av kryptomarkedet fordi etter hvert som prisen faller, faller transaksjonsvolumene og interessen i bransjen, og i forlengelsen påvirkes Coinbase.

Under pandemien var dette en stor ting. Pengeskriveren gikk for fullt, rentene var lave og detaljinvestorer var alle ombord på FOMO-toget, bevæpnet med en sunn nysgjerrighet på krypto og en fet stimulus-sjekk.

Men med det skiftende makromiljøet, har kryptoindustrien falt fritt fra 3 billioner dollar til 800 milliarder dollar, før denne nylige økningen kom tilbake til over 1 billion dollar.

Hvorfor opphører japansk virksomhet?

Til tross for den hyggelige oppturen de siste ukene, forteller diagrammet deg at Coinbase har mistet 85 % av verdien siden selskapet ble børsnotert, har gjennomgått to runder med permitteringer, samt at administrerende direktør har solgt 2 % av aksjene sine i oktober og nå avslutter virksomheten i Japan.

Alle japanske Conibase-kunder vil ha frist til 16. februar på å trekke beholdningene sine fra plattformen. Hvis de ikke klarer det, vil de gjenværende eiendelene bli konvertert til japanske yen. Coinbase jobbet hardt i løpet av forrige kryptovinter for å ekspandere til det japanske markedet, så den brå avgangen er synd.

Men Coinbase er ikke den eneste børsen som foretar dette trekket, med rivalen Kraken som i forrige måned også kunngjorde at den stopper japansk virksomhet. I likhet med Coinbase, kuttet Kraken en stor del av arbeidsstyrken, og permitterte 30 % av de ansatte etter at FTX-kollapsen rystet markedet. Situasjonen til Coinbases ekstreme korrelasjon med kryptomarkedet står en gang overfor børser over hele bransjen.

Coinbase Q3-resultater avslørte at transaksjonsvolumet falt 44% fra Q2. Fallet i volum og interesse er til syvende og sist det som har forårsaket fallende aksjekurs, permitteringer og nå opphør av japansk virksomhet, og et blikk på Google Trends er alt du trenger for å se omfanget av nedgangen i publikums oppmerksomhet til børsen.

For $COIN-investorer vil håpe at de siste ukene med mykere makrodata og en crypto-bounceback er et tegn på ting som kommer, ellers vil denne aksjekursrallyet bli kortvarig.