Kryptovalutaer har slitt de siste ukene, med investorer som har tapt en stor del av pengene sine i løpet av den perioden.

Kryptovalutamarkedet har kastet bort nesten 300 milliarder dollar den siste uken. Den totale markedsverdien for krypto falt fra 1,5 billioner dollar forrige uke til over 1,2 billioner dollar.

Sam Bankman-Fried, administrerende direktør for FTX kryptobørs, er sikker på at markedet ikke går til null. I et nylig intervju med Fortune sa Bankman-Fried at kryptovalutamarkedet ville komme seg sammen med aksjer.

FTX-sjefen har sett nettoformuen falle med nesten 50 % de siste ukene, og han er nå verdt rundt 11 milliarder dollar, ifølge Bloombergs Billionaires Index. Han sa;

«Kryptomarkedene har stort sett stabilisert seg, uansett hva som skjer i tradisjonelle markeder. Så hvis aksjene gjenoppretter seg, vil jeg forvente lignende i krypto. Hvis aksjer fortsetter å krasje, kan det hende BTC også.»

Flere kryptovalutaeksperter har de siste ukene beklaget at kryptomarkedets ytelse gjenspeiler de amerikanske teknologiaksjene. Med NASDAQ 100-aksjene som underpresterer for tiden, har kryptomarkedet også vært i en bearish trend.

Ifølge The New York Times har 30-dagers gjennomsnitt av Bitcoin-Nasdaq-score nærmet seg en eksakt en-til-en korrelasjon siden 1. januar og nådde 0,82 tidligere denne uken.

Aksje- og kryptomarkedene har vært synkroniserte de siste månedene, og trenden kan fortsette en stund.

Terra-krisen påvirket kryptovalutamarkedet ytterligere, med milliarder av dollar utslettet fra prosjektet. Terra blockchain har offisielt stoppet, og det bredere markedet er nå i en stigende trend.

Ved pressetid handles Bitcoin over motstandsnivået på $30k igjen, mens Ether holder prisen over $2000. Det totale markedet for kryptovaluta er nær 1,3 billioner dollar og kan stige høyere i løpet av de neste dagene hvis gjenopprettingsmodusen fortsetter.