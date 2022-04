United States Securities and Exchange Commission (SEC) har avvist en rekke Bitcoin spot exchange-traded fund (ETF)-søknader som har blitt sendt inn i løpet av de siste årene.

Grayscale Investments CEO Michael Sonnenshein fortalte CNBCs ETF Edge i et nylig intervju at han tror det bare er et spørsmål om tid før SEC godkjenner et spot Bitcoin ETF-forslag.

SEC har så langt avvist hvert enkelt Bitcoin ETF-forslag den har gjennomgått. Sonnenshein sa imidlertid at det er et spørsmål om når, ikke om, SEC godkjenner et av dem. Han sa;

«Fra et SEC-standpunkt var det flere beskyttelser som 40 Act-produkter har som 33 produkter ikke har, men aldri har disse beskyttelsene adressert SECs bekymring over det underliggende bitcoin-markedet og potensialet for svindel eller manipulasjon.»

Grayscale CEO la videre til at;

«Så det faktum at de nå har utviklet tankegangen sin og godkjent et 33 Act-produkt med Teucrium, ugyldiggjør virkelig dette argumentet og snakker om koblingen mellom bitcoin-futures og de underliggende bitcoin-spotmarkedene som gir futureskontraktene deres verdi.»

SEC har godkjent noen få Bitcoin futures ETFer, og de handles allerede på børsen. Imidlertid sa reguleringsbyrået at det er bekymret for mangelen på regulering i kryptorommet. Derfor er det nøling med å godkjenne en spot Bitcoin ETF.

Sonnenshein tror at SEC snart vil godkjenne en spot Bitcoin ETF. Han fortalte CNBC at;

«Det er virkelig, etter vår mening, et spørsmål om når og ikke om det er en bitcoin spot ETF. Hvis SEC ikke kan se på to like saker, futures-ETF og spot-ETF, gjennom samme linse, så er det faktisk potensielt grunnlag for brudd på Administrative Procedure Act.»

Grayscale er et av firmaene som for øyeblikket har et spot Bitcoin ETF-forslag foran US SEC. Reguleringsbyrået vurderer fortsatt forslaget og har ennå ikke avsagt sin dom.

Mange eksperter tror lanseringen av en spot Bitcoin ETF vil bidra til å tiltrekke flere institusjonelle investorer til kryptoområdet. Spot Bitcoin ETFer handles allerede i visse land, inkludert Canada og Brasil.