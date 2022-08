Hvorfor snakker ingen om kryptohandelsavhengighet?

Viktige takeaways

Vi snakket med et fem-personers panel av eksperter om temaet avhengighet av handel med kryptovaluta

Eksperter er enige om at det nesten ikke er noen forskjell mellom kryptohandelsavhengighet og spilleavhengighet

Verst rammet demografi for spilleavhengighet er unge menn – den samme demografien som mest sannsynlig vil drive med kryptohandel

Påvirkere som promoterer krypto til sine følgere ble enstemmig kritisert

Økt volatilitet i krypto virker forlokkende og avhengighetsskapende, var ekspertene enige om

Regulatorer må gjøre mer for å forhindre avhengighet; plikt til å opptre mer ansvarlig

Bare 1 av våre 5 eksperter sa at verden ville være et bedre sted uten verken gambling og/eller krypto

Intro

Jeg elsker kryptovaluta. Jeg tror Bitcoin kan gjøre denne verden til et bedre sted. Jeg tror innovasjonen som skjer i den bredere kryptovalutaindustrien kan påvirke mange sektorer, økonomier og liv på en positiv måte.

Men krypto har også en mørk side.

Vi har sett i forbindelse med det siste markedskrasjet at folk taper college-midler, penger de har spart opp hele livet og penger de lånte fra venner og familie. Det er dystre historier om folk som skader seg selv; den psykiske helsen på virkes negativt og det er mye smerte.

Avhengighet er en svært alvorlig sykdom som ikke bare påvirker individet, men også venner og familie. Vi ønsket å vurdere avhengighet av kryptohandel, et emne som er relativt underdekket i mainstream media, og hvor det er mange likheter med gambling.

Møt våre eksperter

Ikke bare så vi på relevante data, men vi har også intervjuet et ekspertpanel. Deres bios og kvalifikasjoner er som følger.

Dr. Mark Griffiths – Chartered Psychologist and Distinguished Professor of Behavioral Addiction ved Nottingham Trent University

Dr. Jeremiah Weinstock – En professor i psykologiavdelingen ved Saint Louis University, med fokus på vanedannende atferd med vekt på spilleforstyrrelser og trening som intervensjon.

Dr. Lia Nower – En professor og direktør for Center for Gambling Studies & Addiction Counselor Training (ACT) Program.

Dr. John McAlaney – Chartered Psychologist, Chartered Scientist og professor i psykologi ved Bournemouth University.

Tony Marini – ledende kryptoterapeut ved Castle Craig Addiction Rehab Clinic

Likheter med spilleavhengighet

For det første, ifølge mye forskning på emnet, er den demografiske gruppen som er mest utsatt for å utvikle spilleavhengighet vanligvis yngre menn. Når man ser på en studie utført av Pew Research, korrelerer dette med den mest populære demografien til kryptoinvestorer. En stor andel på 43 % av menn i alderen 18–29 hadde investert, handlet eller brukt krypto, sammenlignet med 16 % av den totale befolkningen.

Den andre viktige faktoren er hvor lik gambling er sammenlignet med mange kryptovalutainvesteringer. Når du beveger deg ut på risikospekteret og inn i riket av altcoins med lave markedsverdier, skumle brukstilfeller og anonyme grunnleggere, kan avkastningen enten være overdimensjonert (10X +) eller null (de fleste av disse myntene går til slutt under, noen plutselig). Dette er den samme utbetalingsprofilen som en konvensjonell innsats.

Både kryptovaluta og gambling deler en viss grad av risiko, sa Dr McAlaney. «Dette er noe folk kan finne spennende og kan trekke dem inn i atferden. I tillegg kan både gambling og kryptovaluta innebære en viss grad av dyktighet, og kan i sin tur resultere i profitt, la han til.

«I begge tilfeller er det bare et mindretall som lykkes,» – og der ligger problemet.

Dr. Nower oppsummerte likhetene på en kortfattet måte, og hevdet at kryptohandel og gambling er det samme. «De er ikke forskjellige avhengigheter. Handel med kryptovaluta kan være en form for spilleavhengighet, sa hun.

«Gambling er å risikere noe av verdi (penger) på et usikkert utfall med håp om å tjene penger. Folk som ofte handler krypto (mot å holde krypto som en investering) gambler».

Faktisk var konsensus blant eksperter at det ikke var mye forskjell mellom gambling og kryptoavhengighet. Det psykologiske aspektet, risikoprofilen, usikkerheten og innspurten er alle felles temaer hos begge.

Den forræderske selvsikkerheten om at man kan «slå markedet» holder også et hardt grep om underbevisstheten til deltakere i begge bransjer.

Kryptoavhengighetens vekst går fremover

Husk at Crypto har bare eksistert i noen få år – og vært i mainstream i veldig kort tid. Det er derfor fornuftig at farene ikke er tydelig dekket slik de er for spilleavhengighet. Men når krypto fortsetter å vokse, kan vi forvente at problemene vil vokse?

Konsensus ser ut til å være ja blant vårt ekspertpanel.

Dr Griffiths sier at situasjonelle faktorer også er et problem. «Situasjonskarakteristikker inkluderer ting i miljøet som kan påvirke atferden. Når det gjelder gambling, vil dette inkludere ting som antall gamblingsteder i et område, markedsføring og reklame for gambling, og enkel tilgang til gambling, som å kunne spille på smarttelefonen din.

Han oppsummerer problemet med en pen analogi. «Når det kommer til spilleavhengighet, er det svært få som blir avhengige av å spille lotterispill et par ganger i uken (fordi det bare er to trekninger i uken og det er en diskontinuerlig form for gambling), mens langt flere blir avhengige av spilleautomater fordi hvis en person har tid og penger, kan de spille igjen og igjen og igjen (og det er en kontinuerlig form for gambling)”.

I sammenheng med det ovennevnte virker det sannsynlig at etter hvert som kryptovaluta fortsetter å vokse – som den til dags dato har gjort med en hastighet som ligner på Internett i sine tidlige dager – vil avhengighet også øke i samme takt. Utvekslinger dukker opp tilsynelatende daglig, adopsjonen øker og mange avledede produkter og tjenester skapes – alt dette kombineres for å øke tilgangen til markeder.

Det bør også bemerkes at handel med kryptovaluta er 24/7. I motsetning til konvensjonelle finansmarkeder, stenger aldri kryptomarkedet. Tilsvarende, som i sportsbetting der man bare kan satse hvis en begivenhet er på, er det ingen nedetid i krypto.

Påvirkere som fremmer krypto

Med konvensjonell visdom som støttes av ekspertuttalelser her, var det noe annet som virket rart. Hvorfor har influencere lov til å dytte obskure kryptovalutaer til sine følgere, og markedsføre disse myntene mot en avgift?

«Er dere interessert i krypto», skrev Kim Kardashian i et Instagram-innlegg til sine 228 millioner følgere i juni i fjor. Hun fortsatte deretter med å markedsføre Ethereum Max, en tilsynelatende kopier-og-lim-kryptovaluta som siden har falt 99%.

Dette kan ha konsekvenser for realitystjernen. Det er anlagt et gruppesøksmål mot henne for å ha deltatt i en pumpe-og-dump-svindel, med et token som har stupt 99 %. Av spesiell bekymring er demografien til Kardashians følgere, mange mindreårige og påvirkelige.

Konsensus blant eksperter her var nesten enstemmig avsky for at influencere er så villige til å utnytte følgerne sine. Marini avviste at influencere «bare bryr seg om penger og ikke folks helse». Dr. Nower sa at influencere «skorter seg på FOMO hos den gjennomsnittlige personen».

Dr Weinstein gjorde også det interessante poenget, ved å koble til vår forrige del om situasjonelle faktorer, at «(påvirkernes) markedsføring av disse valutaene øker den oppfattede tilgjengeligheten. Tilgjengelighet er en nødvendig komponent for å utvikle en vanedannende lidelse”.

Dr Griffiths gjentok dette, og fremhevet at influencere er nøkkelen i anskaffelsesprosessen. «Influencers (i omrisset av de forskjellige egenskapene som påvirker avhengighet ovenfor) er situasjonelle faktorer som forklarer hvordan enkeltpersoner kan begynne å handle i utgangspunktet»

Mens forakten mot påvirkere fra de som jobber med rusavhengige hver dag er påtakelig, er det slående med den totale mangelen på konsekvenser de møter. Vi nevnte søksmålet mot Kardashian ovenfor, med det ser ut til å være usannsynlig at det vil komme noe virkningsfullt fra det, og en rekke innlegg kunne sees fra lignende kjendiser gjennom hele okseløpet.

Kryptovolatilitet og mental helse

Det er velkjent hvor flyktig kryptoverdenen er. Prisene kan stige på et øyeblikk, men også krasje hardt – som vi har sett i år. Vi ønsket å vurdere hvor mye denne volatiliteten påvirker omfanget av avhengigheten og innvirkningen på mental helse.

Konsensus var at selv om volatilitet langt fra er den eneste faktoren som forårsaker en psykisk helsebelastning, var det et viktig aspekt. «For noen individer vil volatiliteten være spennende, og de vil jage spenningen ved å prøve å «time» markedet,» sa Dr Weinstock. Han advarte videre om at «Når enkeltpersoner knytter kryptoinvesteringen sin til identiteten sin, påvirker det selvtilliten og bidrar til depresjon og angst».

Dr. Nower advarte om den «vanedannende syklusen» som volatilitet kan fremme, «opptatthet, følelser av tilbaketrekning, toleranse (må kjøpe mer for å føle samme spenningsnivå), jaging (kjøpe mer for å hente inn tap). Det kan fullstendig tære på noen mentalt slik at de neglisjerer mennesker og ansvar i livene deres”.

Det gir mening. Dopaminjaget, adrenalinrushet og følelsen av engasjement øker når prisene beveger seg en million kilometer i timen. I kryptovaluta er det sjelden en rolig dag – noe som betyr at et rush lett kan oppnås.

Lovgivning og kryptoavhengighet

Mens avhengighetens svøpe er så sterk – og krypto langt fra er immun – er det viktig å fokusere på noen aspekter som kan hindre en fra å falle inn i avhengighet.

Det første temaet som dukket opp fra ekspertenes svar var de involverte selskapenes ansvar for å gjøre mer. «Kryptovalutaindustrien bør følge ledelsen til NYSE og andre aksjemarkeder ved at de fremmer ideen om at penger i markedet er en investering, ikke en rask rik-ordning,» sa Dr Weinstock. Dr. Nower sa: «Jeg tror de burde være bedre koblet til ressurser for å hjelpe problemgamblere, men de vil selvfølgelig ikke at produktet deres skal bli sett på som gambling».

En annen faktor vi var nysgjerrige på var aldersgrensen. På spørsmål om det bør innføres et minimumsalderskrav for kryptohandel, slik det er for gambling, var de fleste eksperter for.

Dr. Nower sa «Å sette en aldersgrense for disse tingene kan beskytte noen yngre mennesker som har en tendens til å være mer impulsive», mens hun til og med sa at hun ville gå så langt som å gjøre det samme for risikoaksjer.

Dr McAlaney var også enig, men advarte om at «dette er ekstremt vanskelig å regulere», og la til at «den typen person som blir interessert i kryptovaluta er ganske ofte den typen person som forstår og vet hvordan man omgår datasystemer».

Dr Weinstock foreslo at «cryptocurrency-industrien burde følge ledelsen til NYSE og andre aksjemarkeder ved at de fremmer ideen om at penger i markedet er en investering, ikke en metode for å bli raskt rik», mens alle våre eksperter påpekte den generelle mangelen på regulering over hele markedet, ikke bare rundt avhengighet. «Det burde være regulert til å begynne med», sa Marini kortfattet.

Dr Griffiths påpekte at «Enhver tjenesteleverandør som har et produkt som kan være potensielt problematisk og avhengighetsskapende har en omsorgsplikt overfor klientellet sitt». Men det ser ut til at konsensus er at selskaper ikke gjør sin del i denne forbindelse. «Selvfølgelig må enkeltpersoner ha et visst ansvar for sine handlinger, men det betyr ikke at gamblingselskaper og handelsselskaper bør fritas fra sitt eget ansvar», la han til.

Interessant nok hevdet bare én av våre fem eksperter at verden ville være et bedre sted uten verken gambling eller krypto – og understreket at vi burde overvåke, regulere, hjelpe og studere dette problemet, i stedet for å forby det direkte.

Konklusjon

Vi tror forskningen her viser at avhengighet av kryptovalutahandel er en veldig farlig og ekte lidelse. Det ser ut til å være nesten ingen forskjell mellom det og spilleavhengighet. Likevel, til tross for dette, er ikke mainstream media, influencere og publikum rede for disse fallgruvene på samme måte som når det gjelder gamblingreklame.

Med krypto som eksploderer, blir mer og mer mainstream og viser meteorisk vekst, til tross for prisfallet i år, går ikke industrien noen vei. Det betyr, dessverre, at handelsavhengigheten heller ikke kommer til å forsvinne.

Det er på tide at vi erkjenner hvilket problem dette er, og begynner å prøve å løse det.

Ovenstående er en oppsummering av intervjuene vi har holdt med fem eksperter på temaet. For fullstendige spørsmål og svar, se linkene nedenfor:

Dr. Mark Griffiths -> CJ-lenke

Dr. Jeremiah Weinstock -> CJ-lenke

Dr. Lia Nower -> CJ-lenke

Dr. John McAlaney -> CJ-lenke

Tony Marini -> CJ-lenke

Hvis du, eller noen du kjenner, lider av en gambling- eller kryptoavhengighet, vennligst ta kontakt for å få hjelp. Det er en rekke ressurser tilgjengelig på nettet og numre å ringe, avhengig av hvor du befinner deg, inkludert NCPG, health-tourism.com, problemgamblingguide.com, eller snakk med noen du kjenner. Vi håper denne artikkelen viser hvor farlige, men også vanlige slike avhengigheter kan være.

Kilder

Demografi av gamblere -> her

Krypto-demografi -> her