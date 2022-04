Å knytte investerbare eiendeler til blokkjeden er en vanlig oppgave i dagens verden av kryptovaluta. Selv om fordelene er mange – noen av de mest bemerkelsesverdige inkluderer større tilgjengelighet, redusert friksjon og avgifter, og potensialet for å dele opp illikvide eiendeler – er utfordringene også mange.

Brightvine, en blokkjededrevet investeringsplattform som kobler kontrollerte utstedere av virkelige verdier til digitale investorer, er et slikt firma som takler denne utfordringen. I dag kunngjorde de et samarbeid med Angel Oak Ventures, teknologiventure-armen til Angel Oak Companies, som jobber med innovative boliglånsløsninger. Partnerskapet vil se på å utnytte Brightvines plattform for å utforske nye investeringsmuligheter for investorer.

Det er spennende å tenke på virkningen på det bredere finansmarkedet hvis eiendom og blokkjede kan slås sammen. Det notorisk illikvide og utilgjengelige eiendomsmarkedet kan forvandles hvis noen greier å finne ut hvordan man lykkes med å tokenisere disse eiendelene. For å få svar på hvorfor dette er en slik utfordring, fremgangen som gjøres, og hva akkurat dette partnerskapet med Angel Oak innebærer, intervjuet vi Brightvine-sjef Joe Vellanikaran.

CoinJournal (CJ): Folk har lenge fantasert om eiendom som bor på blokkjeden, men så langt har fremgangen ligget bak andre sektorer innen krypto. Hva tror du årsaken er til dette?

Joe Vellanikaran (JV) : Det er to hovedårsaker: Lav bevissthet i eiendomsbransjen om fordelene med blokkjede og dårlig infrastruktur for å støtte eiendomstokenisering. Eiendomsbransjen er utrolig sofistikert med godt trente, økonomisk kunnskapsrike individer som benytter seg av mange alternativer som for tiden eksisterer for å finansiere investeringene sine. De fleste ser imidlertid ut til å være uvitende om fordelene som blokkjeden gir for eiendom, for eksempel større likviditet ved å nå et bredere grunnlag av investorer og effektivitet oppnådd gjennom å automatisere overflødige funksjoner gjennom smarte kontrakter. Selv om krypto og blokkjede har eksistert i over et tiår, er det fortsatt ikke en teknologisk løsning som forstår dynamikken og nyansene i eiendomsbransjen. Det er der Brightvine kommer inn.

CJ: Pressemeldingen skisserer reduksjon av «friksjon av tradisjonelle sekundærmarkeder» som en fordel for den tokeniserte tilnærmingen. Kan du være så snill å utdype hva du mener her?

JV: Til tross for at sektoren er mange ganger større enn aksjemarkedene, er det ingen NYSE for boliglån, eiendom eller renteprodukter. Salg og overføring av disse eiendelene er privat forhandlet, noe som krever betydelig due diligence og overføringskostnader. Brightvine muliggjør sømløs overføring av eiendeltokens på tvers av transaksjonspartnere – samtidig som revisjonskostnadene reduseres gjennom blokkjedebasert validering av dokumenter og data.

CJ: Hvilken demografi sikter du til med Angel Oak-partnerskapet – DeFi-investorer som ønsker å diversifisere porteføljene sine ved å legge til eiendomseksponering, men holde seg innenfor kryptoområdet?

JV: Det stemmer, men vi retter oss også mot institusjonelle og akkrediterte investorer innen tradisjonell finans som ønsker å investere i aktivaklasser som er for vanskelige å revidere og spore uten Brightvine.

CJ: Vil dette gjøre eiendomsinvesteringer mer tilgjengelig, gitt at de typisk store og illikvide investeringene kan fragmenteres i kjeden?

JV: Ja. Vi gjør det mulig for rente- og eiendomsforvaltere å skaffe midler fra blokkjede-baserte investorer ved å bruke tokens. Disse midlene er vanligvis finansiert av store institusjoner og handles sjelden. Tokenisering av fondet gir en bredere investeringsbase tilgang til disse høytytende alternative aktivaklassene, som vanligvis er utilgjengelig for de fleste investorer.

CJ: Hva vil du si er det største motivet for en investor til å investere i et tokenisert eiendomsmiddel i stedet for via konvensjonens trad-fi-rute? Eller er dette rett og slett for investorer som ikke kan få tilgang til slike verktøy utenfor krypto?

JV: De største motivene er tilgang og fleksibilitet. Denne ruten gir større porteføljeutvalg og tilpasning samt muligheten til enkelt å handle dine tokeniserte eiendeler på en sekundær markedsplass.

CJ: Jeg ble med på ventelisten for å bli med Brightvine. Hvorfor er det en venteliste, og når forventer du å åpne denne?

JV: I år vil vi lansere en plattform som gjør det mulig for investorer å kjøpe og satse digitale eiendeler på Brightvine.

CJ: Vil Brightvine fortsette å fokusere på eiendom, eller har du planer om å tokenisere flere aktivaklasser?

JV: Brightvine er for tiden fokusert på boliglåns-, rente- og eiendomsbransjene, men vi utforsker alltid nye muligheter og er åpne for å forfølge andre aktivaklasser i fremtiden.

CJ: Hvordan kan boliglånsutstedere dra nytte av produktet ditt?

JV: Vi tilbyr boliglånsutstedere tilgang til Brightvine Portal, som er en sikker administrasjonsplattform som øker effektiviteten, sikkerheten og likviditeten for boliglån og MBS. Lånestiftere og -utstedere tokeniserer sine virkelige finansielle produkter til digitale eiendeler, noe som muliggjør enkel overføring av validerte data med tredjeparter som investorer, meglerforhandlere og RIA-er. I tillegg bruker utstedere Brightvine-portalen til å koordinere og gjennomføre primære tilbud av digitale eiendeler til investorer.

CJ: Hva tror du fremtiden har for tokeniserte aksjer? Tror du enten tokeniserte aksjer og eiendom noen gang vil bli mainstream, og trekke kapital vekk fra trad-fi-sektoren?

JV: Jeg har stor tro på at trad-fi og DeFi til slutt vil smelte sammen. Trad-fi er fylt med mange utrolig intelligente, hardtarbeidende, dyktige investeringseksperter. Det kan ta litt tid, men jeg tror industrien vil tilpasse seg og ta i bruk blokkjede for å muliggjøre alle aktivaklasser, fra aksjer til rentebærende inntekter. Til slutt vil vi ikke engang snakke om tokenisering. Det vil ganske enkelt være teknologien som driver et nytt finansmarked som er mer effektivt, transparent, likvid og tilgjengelig.

CJ: Har du noen frykt rundt regulering her? For eksempel har tokeniserte aksjer og andre lignende verdipapirer vært under nøye gransking fra myndighetene om hvorvidt de representerer verdipapirer. Vil dette påvirke Brightvine eller deres investorer?

JV: Vi respekterer og oppmuntrer til regulering av bransjen, og som et resultat er overholdelse kjernen i Brightvines produkter og tilbud. Alle verdipapirer som tilbys på Brightvine vil overholde de riktige retningslinjene til de aktuelle reguleringsorganene.

CJ: Jeg kommer opprinnelig fra Irland, hvor det har vært veldig vanskelig for unge mennesker å sikre seg boliglån siden GFC, med mange som har blitt fanget i leiefeller. Det er et litt hypotetisk spørsmål, men tror du tokenisert eiendom og boliglån kan ha en sjanse til å redusere dette problemet til slutt?

JV: Ja! La oss si at allmennheten i Irland er interessert i å øke huseierskap over hele landet. De kunne opprette og finansiere en blokkjedebasert likviditetspool som algoritmisk kjøper boliglån til låntakere i Irland. Dette produktet øker likviditeten for boliglån, mens den uforanderlige hovedboken med validerte data reduserer utgifter knyttet til boliglån. Å øke likviditeten og redusere utgiftene forbedrer prisingen for låntakere. Bedre prising gjør at flere kvalifiserer for boliglån som igjen forbedrer boligeierskapet.

I tillegg vil investorene i fondet sannsynligvis få en større avkastning enn om de hadde latt pengene være i banken! Brightvine vil lansere et produkt for å løse dette problemet senere i år.