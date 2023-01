Kluczowe wnioski

Bitcoin wraca do poziomu 20K, Ethereum przekroczyło 1500 USD, a altcoiny napędzają się na północ podczas największego rajdu kryptowalut od 9 miesięcy

Pojawił się optymizm, że po chłodniejszych danych o inflacji Rezerwa Federalna odejdzie od polityki wysokich stóp procentowych wcześniej niż oczekiwano

Kolejnym ważnym dniem dla rynków kryptowalut jest 1 lutego, kiedy to Fed podejmie decyzję o ostatniej polityce stóp procentowych

Solana rośnie o 130% od początku roku, przodując wśród altcoinów

Nawet memy rosną, a Dogecoin i Shiba Inu znów wykonują ruchy

Niektórzy analitycy obawiają się, że rynek jest pochopny w wycenie wcześniejszego niż oczekiwano ruchu Fed

Rynki kryptowalut dostarczają ciężkiej dawki nostalgii na początek roku, rozpoczynając swój najsilniejszy rajd od 9 miesięcy.

Bitcoin kosztuje blisko 21,000 USD, Ethereum 1500 USD, a altcoiny również agresywnie rosną.

Zrobiłem migawkę rynku równo tydzień temu, kiedy rynki odbiły się na rozpoczęcie nowego roku. Tydzień później kierunek jest taki sam – ale rajd został podniesiony na wyższy poziom. Poniższy wykres przedstawia zwroty cen kryptowalut na początku roku, czyli istne szaleństwo ruchów w górę:

Co powoduje wzrost cen?

W ciągu ostatniego roku inflacja być może zastąpiła pandemię jako najbrudniejsze słowo w naszych słownikach. Ale nie bez powodu – świat ogarnął kryzys inflacyjny, jakiego nie widzieliśmy od lat 70.

Jednak w ostatnich tygodniach na rynek przedostała się odrobina optymizmu, że inflacja osiągnęła szczyt. To doprowadziło do tego, że inwestorzy założyli się, że Rezerwa Federalna będzie wycofywać się z podwyżek stóp procentowych wcześniej niż się tego spodziewano. A rynki robią coś, o czym większość ludzi zapomniała, że mogą – idą w górę.

Rynek jako całość wzrósł. S&P 500 jest w górę blisko 5%. Ceny kryptowalut mogą wywindować świecę o 5% w ciągu kilku minut, ale rynek akcji jest oczywiście mniej zmienny, a 5% oznacza silny ruch – w całym bardzo niestabilnym 2022 roku były tylko cztery sytuacje, kiedy rynek wzrósł o tyle w ciągu tygodnia.

Stopy procentowe trzymają klucz dla rynków kryptowalut. Altcoiny są handlowane jak zakłady lewarowane na Bitcoinie, a BTC przez mniej więcej ostatni rok był handlowany jak zakład lewarowany na S&P 500. Odkąd stopy procentowe zaczęły być podnoszone w kwietniu 2022 roku, cena Bitcoina zaczęła swobodnie spadać.

Podczas gdy na rynku kryptowalut zdarzały się chwiejności wyciągnięte z samego rynku (spirala śmierci LUNA, krach Celsiusa i oszałamiający krach FTX), kluczową zmienną jest bez wątpienia zacieśniona polityka monetarna tłumiąca wartość wszystkich ryzykownych aktywów. Bitcoin nie będzie mógł wzrosnąć, dopóki Fed się nie odwróci, a w minionym tygodniu inwestorzy skłaniają się ku stanowisku, które oczekuje tego zwrotu wcześniej niż pierwotnie.

Czy rajd będzie kontynuowany?

Kolejną kluczową datą jest 1 lutego, kiedy to Rezerwa Federalna zbierze się, aby zdecydować o najnowszej polityce stóp procentowych. Te spotkania FOMC, obok miesięcznego raportu CPI, były kluczowymi czynnikami napędzającymi rynki w ciągu ostatniego roku.

Pisałem pięć dni temu o tym, że będziemy mieć zmienność na koniec tygodnia, ponieważ wpadliśmy na raport CPI. Raport ten przyszedł zgodnie z oczekiwaniami, ale odzwierciedlał kolejny miesiąc spadającej inflacji, co jak opisałem wcześniej napędzało rynki w górę.

Niemniej jednak skok cen jest nieco zaskakujący, jeśli weźmiemy pod uwagę słowa, które do tej pory padły z ust prezesa Fed Jerome’a Powella. Nieugięcie twierdził on, że nie dojdzie do zmiany kursu, a nawet odniósł się do przedwczesnego założenia rynku, że polityka pieniężna zostanie ponownie poluzowana.

Rzeczywiście, w ciągu ostatniego roku na rynku było wiele fałszywych startów, a inwestorzy wielokrotnie zakładali się, że Fed blefuje w sprawie zakresu i tempa podwyżek stóp procentowych. Jest to część powodu, dla którego kolejny ruch w dół był tak gwałtowny.

Prawdę mówiąc, poniższy wykres maluje obraz lepiej niż tysiąc słów:

Altcoiny wykonują większe ruchy

Jak widzieliśmy wielokrotnie w całej historii kryptowalut, altcoiny z wyższą betą drukują zyski znacznie wyższe niż Bitcoin. Oczywiście, pochodzi to z niższej bazy – minusem wyższej bety jest to, że kiedy czasy są trudne, ból jest o wiele bardziej dotkliwy, a altcoiny z pewnością doświadczyły tego podczas tej kryptowalutowej zimy.

Wzrostom przewodzi Solana, warstwa 1, która miała burzliwy rok nawet jak na standardy kryptowalutowe. Napisałem o tym dwa tygodnie temu, ale moneta spadła z jednego punktu utrzymującego trzecią pozycję za Ethereum i Bitcoinem do ledwie wiszącego wewnątrz pierwszej 20.

Połączenie powtarzających się przestojów, czołowych projektów odchodzących do konkurencyjnych blockchainów i bliskiego związku ze zhańbionym Samem Bankman-Friedem przyczyniło się do tego, że Solana straciła 97% od swojego rekordowego poziomu 260 USD, handlując pod koniec 2022 roku po 7,70 USD.

Ale w typowych standardach kryptowalutowych, odwrócenie sentymentu prowadzone przez całkowicie niewytłumaczalną monetę meme BONK pomogło zwiększyć jej wartość, która jest obecnie notowana na poziomie 23,40 USD, po ponad dwukrotnym wzroście w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Monety meme cieszą się z zysków na całym świecie. Normalnie byłaby to część, w której próbowałbym wprowadzić jakąś analizę na temat powodów, ale wiemy już, że nie ma prawdziwego wzoru na szaleństwo monet meme, więc zamiast tego po prostu wymienię zwroty. Shiba Inu wzrosła o 29%, podczas gdy tatuś ich wszystkich, Dogecoin, zwiększył swoją wartość o 20% i jest teraz notowany z kapitałem rynkowym wynoszącym 11,2 miliarda dolarów.

Co będzie dalej?

Na razie inwestorzy cieszą się zyskami, po prostu próbując przetrwać przez cały 2022 rok. Ale patrząc na rynek, podczas gdy ceny gwałtownie wzrosły, zmienność pozostaje niska, a wolumeny są nadal daleko od tego, co było podczas pandemii.

Rynek był nietypowo spokojny od czasu implozji FTX, a to jest pierwszy prawdziwy ruch o jakimkolwiek znaczeniu. Chociaż optymizm jest oczywisty, inwestorzy pozostają nieco ostrożni, a ceny są nadal bardzo stłumione w stosunku do tego okresu w zeszłym roku.

Spadek o 75%, po którym następuje rajd o 20%, nadal oznacza spadek o 70%. Tak więc, podczas gdy zielone świece są dziś rano ładne dla handlowców – i dawno spóźnione – skala szkód dla kryptowalut jest tu nadal poważna. Adopcja instytucjonalna została prawdopodobnie mocno nadszarpnięta przez niezliczone skandale, wciąż istnieje możliwość upadku kolejnych kostek domina w sieci pandemii FTX, a makro/inflacja pozostaje wysoce niepewna.

Ostatnie dwa tygodnie to kilka bardzo potrzebnych pozytywnych wiadomości nie tylko dla kryptowalut, ale dla całej gospodarki. Inwestorzy świętują to za pomocą wykresów wzrostowych, ale są to nadal niepewne czasy z wieloma zwrotami akcji w przyszłości.