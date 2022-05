Dengan latar belakang kesuraman pasaran yang meluas, token MKR Maker DAO menjadi sinar harapan. Trafik globalnya meningkat secara konsisten, dengan kebanyakannya kelihatan dari Poland, Korea, Jepun dan Rusia.

Maker mendedahkan tarikh pelancaran AstraProtocol yang sangat dinanti-nantikan baru-baru ini. Token ASTR akan tiba di blok rantai mereka pada akhir bulan ini.

Maker adalah salah satu daripada sebilangan kecil mata wang kripto yang berada dalam zon hijau hari ini, meningkat lebih 2% pada masa artikel ini ditulis.

Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang ekosistem dan syiling Maker, termasuk jika dan tempat untuk membeli Maker jika anda mahu.

Maker (MKR) adalah token tadbir urus Maker Protocol dan MakerDAO, yang masing-masing merupakan platform perisian dan organisasi teragih. Ia membenarkan pengguna mengeluarkan dan mengurus stablecoin DAI.

Token MKR memberi pemegang hak mengundi ke atas pembangunan Maker Protocol, tetapi tidak membayar dividen kepada mereka. Dengan kejayaan DAI, nilai mereka diharapkan dapat meningkat.

Ekosistem Maker adalah salah satu projek pertama dan paling stabil dalam kewangan teragih. MKR membenarkan pemegang mengambil bahagian dalam tadbir urus DAI secara langsung, yang menjadikannya unik.

Setiap pemegang boleh mengundi pada perubahan prospektif di Maker Protocol. Pengaruh mereka bergantung kepada saiz pegangan MKR mereka.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Digital Coin Price meramalkan trajektori harga positif untuk Maker:

Wallet Investor tidak begitu optimistik, meramalkan penurunan harga yang agak ketara untuk Maker. Penganalisis meramalkan Maker akan turun lebih 60% dalam masa setahun.

