Rollercoaster adalah istilah yang sering digunakan dalam mata wang kripto. Pastinya ia adalah perbendaharaan kata pertama yang terlintas di fikiran apabila melihat carta Waves. Syiling itu naik 240% pada Mac 2022, namun telah kehilangan semua kenaikan tersebut dan banyak lagi, dan kini didagangkan 70% di bawah paras ia dibuka pada Hari Tahun Baru.

Ia kini berada pada kedudukan ke-81 di CoinMarketCap. Pada tahun 2017, ia berada dalam 20 teratas, sebelum pesaing seperti Solana, Matic dan Polkadot melonjak dalam dunia kripto.

Jadi apa yang berlaku di sini?

Blok rantai pelbagai guna yang mampu menyokong pelbagai aplikasi teragih dan kontrak pintar, ringkasnya Waves dianggap sebagai alternatif kepada Ethereum. Perkara yang paling popular, ia memberikan pengguna keupayaan untuk mencipta dan memperdagangkan token kripto tersuai dengan mudah. Tiada kontrak pintar yang meluas diperlukan, sebaliknya mata wang boleh dijalankan melalui skrip daripada akaun pengguna yang dibina di blok rantai Waves.

Carta di bawah, menggambarkan permodalan pasaran WAVES sejak awal tahun, hanya memerlukan sepintas lalu untuk menyedari betapa luar biasa pergerakan harganya di sini.

Ledakan Mac berlaku disebabkan oleh beberapa pemboleh ubah. Jangkaan terhadap naik taraf Waves 2.0. Pengumuman dana $150 juta untuk meningkatkan aplikasi dan protokol yang berjalan di blok rantainya. Selain itu, ciapan Twitter di bawah yang mengesahkan semula pengasas Waves Sasha Ivanov sebagai warga Ukraine kelihatannya turut memberikan sedikit dorongan.

Tetapi mengapa berlaku penurunan sebanyak 93% daripada paras tertingginya? Perkara yang paling membimbangkan adalah analisis yang beredar di Twitter bahawa pasukan itu terlibat dalam memanipulasi harga token aslinya melalui protokol pinjaman DeFi-nya sendiri Vires.finance. Penting untuk diambil perhatian bahawa Ivanov menyatakan bahawa ini adalah palsu, sebaliknya menyalahkan Alameda kerana memanipulasi harga sambil pada masa yang sama melancarkan kempen media yang bermusuhan untuk mendorong jualan panik dalam pasaran.

WAVES is the biggest ponzi in crypto

It has recklessly engineered price spikes by borrowing USDC at 35% to buy its own token

Continuous WAVES market cap growth is needed to keep the system stable

WAVES will eventually crash and USDN will break with it

You're on notice🧵

— 0xHamZ (@0xHamz) March 31, 2022