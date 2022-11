Apa yang tidak kena dengan Coinbase? CEO menjual 2% saham

Letakkan lengan di bahu pelabur Coinbase hari ini.

Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas Brian Armstrong mengumumkan bahawa dia telah menjual 2% daripada sahamnya, iaitu satu lagi tamparan kepada bursa mata wang kripto yang sedang bergelut itu.

Coinbase, yang merupakan bursa mata wang kripto kedua terbesar di dunia, adalah mangsa uji kaji untuk kripto.

Syarikat itu mengelak daripada laluan tradisional – IPO – dan sebaliknya meneruskan penyenaraian langsung, apabila sahamnya terapung di bursa saham Nasdaq pada April 2021. Tetapi ia bukan sekadar kaedah penyenaraian yang agak baru; tetapi hakikat bahawa ia akan menjadi awam pada mulanya.

Ia mewakili kripto dalam mengambil langkah yang besar. Tiada syarikat kripto yang pernah menjadi awam sebelum ini, dan ia berlaku semasa setiap syiling yang ada menghasilkan pulangan yang keterlaluan untuk pelabur.

Nampaknya seperti sudah lama dahulu. Bitcoin dibuka pada $59,000 pagi itu. Pencetak Jerome Powell sangat panas. Generasi boomers bertanya kepada anak-anak mereka bagaimana untuk membeli sesuatu yang dipanggil Dogecoin.

Coinbase menjadi awam pagi itu, dan menutup hari pertama dagangannya pada $328 sesaham. Itu menjadikan nilai raksasa kripto itu sebanyak hampir $86 bilion. Masa-masa indah yang berlaku.

Kripto telah tiba.

Dan sebaik sahaja Coinbase tiba, ia jatuh.

Semasa saya menulis ini, ia didagangkan pada $63. Itu adalah kemerosotan 83% daripada penyenaraiannya, kini bernilai $16.6 bilion. Malah Bitcoin yang terjejas telah mengatasinya sejak itu, seperti yang saya plotkan di bawah.

Jadi di manakah silapnya? Nah, saya rasa perkara pertama ialah turun naik. Kita tidak seharusnya terkejut bahawa saham seperti Coinbase mampu menurunkan nilai yang begitu banyak dengan begitu cepat. Prestasinya akan sentiasa bersimbiotik dengan kripto.

Jika kripto jatuh, minat dalam pasaran menjunam. Semua orang mahu masuk apabila rakan mereka menulis ciapan tentang pulangan 100 kali ganda. Ini bermakna kurang volum, yuran dagangan dan akhirnya prestasi yang lebih teruk untuk Coinbase.

Dengan ketidaktentuan kripto yang tiada tandingannya, tidaklah mengejutkan bahawa Coinbase sangat tidak menentu. Inilah yang saya katakan pada masa itu mengenainya: masuk akal untuk membeli saham Coinbase jika anda seorang pelabur institusi yang mencari kripto dan atas apa jua sebab – peraturan, birokrasi dll – anda tidak boleh membeli Bitcoin secara langsung.

Atau mungkin anda pelabur yang lebih tua, (boleh difahami) takut atau tidak selesa berurus niaga di pasaran kripto secara langsung, berkaitan dengan penjagaan sendiri / menyediakan dompet dll. Untuk demografi ini, jika ingin mendapatkan pendedahan kripto, ia masuk akal untuk membeli saham Coinbase.

Walau bagaimanapun, untuk orang lain, mengapa tidak membeli Bitcoin terus sahaja? Mengapa pergi melalui laluan Coinbase; apa kelebihannya?

Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Brian Armstrong memegang 19% saham dalam syarikat itu, bernilai kira-kira $3.2 bilion. Tidak lama lagi, itu akan menjadi 17% saham, berikutan pengumumannya penjualannya.

“Saya bersemangat untuk mempercepatkan sains dan teknologi untuk membantu menyelesaikan beberapa cabaran terbesar di dunia. Untuk meneruskan ini, saya merancang untuk menjual kira-kira 2% daripada saham Coinbase saya pada tahun hadapan untuk membiayai penyelidikan saintifik dan syarikat seperti NewLimit + ResearchHub”

Sejujurnya, alasannya kelihatan kukuh. Walau bagaimanapun, tidak kira apa cara anda melakukan ini, ia adalah satu tamparan kepada Coinbase apabila CEO mereka membuang saham – sama seperti ia adalah satu tamparan apabila mana-mana orang dalam menjual.

Sudah tentu, terdapat sebab peribadi mengapa seseorang mungkin mahu melepaskan – saya pasti tidak mahu mempunyai 19% saham sebagai sebahagian daripada portfolio saya – tetapi alasan Armstrong bahawa dia mahu wang untuk didermakan tidak mengubah fakta bahawa ini masih tindakan jualan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Coinbase.

Terdapat banyak cara untuk mengewangkan pegangan saham, yang dimanfaatkan oleh eksekutif sepanjang masa. Contoh terdekat adalah Elon Musk, yang terkenal enggan menjual saham Tesla, sebaliknya meletakkannya sebagai cagaran dalam pakej pembiayaan, atau menggunakan jalan lain untuk menjana aliran tunai.

Armstrong menyiarkan tindakan jualannya pada Jumaat lalu di Twitter, menambahnya dengan komen yang berbunyi “berkongsi ini kerana dia mahu anda mendengarnya daripada saya dahulu”, sebelum menegaskan bahawa “Saya berhasrat untuk menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Coinbase untuk masa yang sangat lama dan saya kekal sangat bulis terhadap kripto dan Coinbase”.

For the avoidance of doubt, I intend to be CEO of Coinbase for a very long time and I remain super bullish on crypto and Coinbase. I’m fully dedicated to growing our business and advancing our mission, but I am also excited to contribute in a different way.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 15, 2022