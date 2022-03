Bitcoin menembusi di atas paras rintangan utama untuk mencecah paras tertinggi yang terakhir dilihat pada bulan Februari, dengan peningkatan itu disokong oleh pelbagai faktor makro.

Bitcoin telah naik 10% minggu lalu, naik ke paras harga tertinggi sejak 24 Februari apabila ia didagangkan sebentar di atas $45,000.

Pada hari Jumaat, pasangan Bitcoin (BTC-USD) meningkat lebih 4% dalam kenaikan harian untuk mencapai tahap tertinggi betul-betul di atas titik harga $45 ribu. Pasangan itu telah turun semula tetapi kekal bertahan dengan baik di atas $44,700 pada masa artikel ini ditulis.

Kenaikan mata wang kripto terkemuka itu berlaku selepas dagangan julat selama berminggu-minggu, dengan bantuan kenaikan sepanjang bulan lalu yang dipengaruhi oleh sentimen menolak risiko yang dicetuskan berkaitan perang Rusia-Ukraine dan kesan kenaikan inflasi ke atas ekuiti.

Tetapi menurut penganalisis GlobalBlock, Marcus Sotiriou, sentimen kenaikan minggu ini disokong oleh gembar-gembur mengenai pengumpulan baru oleh pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Terra Labs, Do Kwon.

Kwon, yang baru-baru ini melakukan dua pertaruhan bernilai $11 juta bahawa harga Terra (LUNA) akan lebih tinggi daripada $90 menjelang Mac tahun depan, telah melancarkan “pelan pengumpulan Bitcoin bernilai $3 bilion”.

do kwon: announces plans to acquire $3 billion dollars worth of #bitcoin in the immediate term

bitcoin magazine: 🦗🦗🦗

— udiverse🔺 (@udiWertheimer) March 19, 2022