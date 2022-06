Cake DeFi mengesahkan tiada kaitan dengan penularan Celsius

Siaran akhbar dari Cake DeFi menarik untuk dibaca semalam, dan membuatkan saya berfikir. Dikeluarkan berikutan kemerosotan Celsius, platform pinjaman kripto yang telah menggantung pengeluaran dan mungkin atau mungkin tidak sepenuhnya muflis, keluaran Cake DeFi yang berlaku pada masa kekacauan yang teruk di pasaran, dicetuskan oleh ciapan Twitter ringkas tetapi menjengkelkan di bawah dari Celsius.

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2

— Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022