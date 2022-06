Ugh. Bukan beberapa minggu yang baik untuk pelabur Ethereum, kerana Raja DeFi telah turun di bawah $1700, kini didagangkan 55% lebih rendah daripada harga pembukaan $3722 pada Hari Tahun Baru.

Kebimbangan selanjutnya bagi peminat ciptaan Vitalik adalah prestasi yang kurang baik berbanding Bitcoin sepanjang bulan lepas ini. Walaupun pasaran secara keseluruhannya telah menjunam di tengah-tengah sentimen makro dan kesan daripada sarkas Terra, sekurang-kurangnya terdapat kenaikan bantuan kecil sejak beberapa hari lalu untuk Bitcoin. Ethereum, sebaliknya, telah menurun secara berterusan.

Carta di bawah menunjukkan prestasinya berbanding Bitcoin. ETH jauh mengatasi prestasi BTC pada tahun 2020 dan 2021, apabila pasaran mengganas dan ETH memanfaatkan turun naiknya yang lebih tinggi serta permodalan pasaran yang lebih kecil. Walau bagaimanapun, apabila pasaran telah berubah tahun ini, kami telah melihat BTC menegaskan semula penguasaannya ke atas keseluruhan kripto, seperti yang berlaku dalam sejarah semasa tempoh penurunan.

Perbincangan asas yang lebih mendalam di sini menimbulkan faktor kemerosotan ETH lebih daripada sekadar kemerosotan yang berlaku di seluruh pasaran. Itulah Merge dongeng, yang telah dijanjikan, ditangguhkan dan dijanjikan semula selama yang boleh diingati oleh peminat kripto. Pada ketika ini, Merge itu mencetuskan kenangan traumatik dalam fikiran saya tentang sekatan pergerakan di Ireland.

Saya rasa kami mengalami lima sekatan pergerakan, iaitu antara tiga minggu hingga 6 bulan. Setiap satunya membawa janji bahawa ia adalah yang terakhir, tetapi ia terus berlaku, dan semakin kerap. Perintah berkurung pada pukul 8 malam, sekatan 2KM di sekeliling rumah, kuota latihan dan banyak lagi, ia adalah latihan yang berterusan kerana kerajaan kita berulang kali gagal mencapai sasarannya sendiri dan gagal merancang dengan sewajarnya.

Walaupun ETH Merge nampaknya masih dijadualkan pada bulan Ogos, minggu lalu adalah peringatan bahawa ia masih jauh dari pasti, kerana berlaku halangan apabila Beacon Chain melalui reorganisasi tujuh blok (atau reorg) minggu lepas. Tepatnya, tujuh blok daripada nombor 3,887,075 hingga 3,887,081 telah tersingkir daripada Beacon Chain antara 08:55:23 dan 08:56:35 UTC.

Untuk menterjemahkan ini ke dalam bahasa bukan pakar komputer, reorg ialah nama yang diberikan kepada peristiwa apabila blok yang merupakan sebahagian daripada rantai utama (rantai kanonik) terputus kerana blok yang bersaing mengalahkannya. Biasanya, ini boleh berlaku melalui sama ada serangan berniat jahat atau pepijat.

Pembangun Ethereum, Preston Van Loon mencadangkan bahawa dalam hal ini berlaku disebabkan oleh “segmentasi tak remeh” perisian nod pelanggan baharu dan lama, menolak kemungkinan sebarang niat jahat. Pengasas bersama Ethereum, Vitalik Buterin mengisytiharkan teorinya sebagai “hipotesis yang baik.”

