Cardano naik 18% selepas dimasukkan ke dalam Grayscale Fund

Cardano mula meningkat selepas dimasukkan ke dalam Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund yang baru dilancarkan semalam. Ia meneruskan kenaikannya hari ini dan meningkat 18% pada masa artikel ini ditulis.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Cardano, panduan ini adalah untuk anda.

eToro ialah platform pelaburan berbilang aset dengan lebih daripada 2000 aset, termasuk saham, ETF, indeks, komoditi dan Cryptoassets.

Cardano ialah protokol sumber terbuka dengan konsensus proof-of-stake yang bertujuan untuk membolehkan "pembuat perubahan, inovator dan individu berwawasan" membawa perubahan global yang positif.

Ekosistem blok rantai mahu meningkatkan keselamatan, ketelusan dan keadilan dalam komuniti dengan mengagihkan semula kuasa daripada struktur berpusat yang "tidak boleh dipertanggungjawabkan" kepada individu.

Ia adalah salah satu ekosistem terbesar yang berjaya menerapkan proof-of-stake. Mekanisme konsensus ini adalah jauh kurang intensif tenaga berbanding algoritma proof-of-stake Bitcoin.

Cardano berbangga dapat memastikan semua teknologi yang dibangunkannya menjalani semakan rakan sebaya. Prosedur ini membantu blok rantai menjadi stabil dan tahan lama, meningkatkan kemungkinan dalam menjangka potensi perangkap sebelum ia menjadi nyata.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Menurut FX Street, Cardano boleh mencabar swing high dalam kawasan $1.20. Harga mungkin akan terus meningkat kerana jumlah berbalik menyokong kenaikan, yang menambah petunjuk tambahan tentang kekuatan masa depan dan momentum kenaikan.

#cardano flipped Terra and Solana like it was nothing. pic.twitter.com/KpC27xfqo8

— SIMUL₳TIONSFARMER (@SLFMR1) March 23, 2022