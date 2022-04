Central Bank of Cuba (BCC) telah mengumumkan bahawa ia akan memberikan lesen kepada penyedia perkhidmatan aset maya Cuba dan antarabangsa, termasuk organisasi, individu atau entiti undang-undang. Resolusi berbahasa Sepanyol ini turut diterbitkan pada warta rasmi Cuba.

Walau bagaimanapun, lesen yang dibenarkan itu akan sah selama satu tahun dan boleh dilanjutkan untuk tahun kedua.

The Central Bank of Cuba, @BancoCentralCub, will issue licenses for virtual asset service providers, it announced Tuesday. @andresengler reportshttps://t.co/Eaxcuo7nlF

— CoinDesk (@CoinDesk) April 27, 2022