Chelsea Football Club telah menandatangani kerjasama bernilai $20 juta setahun dengan WhaleFin, platform kripto yang disokong oleh Amber Group. Susulan kerjasama itu, WhaleFin akan menjadi rakan kongsi rasmi Chelsea FC bermula pada musim 2022/23.

Menurut komunikasi rasmi oleh Chelsea FC di laman web dan halaman media sosial mereka, logo WhaleFin, yang menampilkan ikan paus biru, akan diletakkan pada kit pemain Chelsea FC. Logo itu akan menggantikan logo pengeluar kereta Korea pada masa ini, Hyundai, yang telah bertahan selama empat tahun.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin

