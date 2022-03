Harga langsung Floki Inu hari ini ialah $0.000044 dengan jumlah dagangan dalam tempoh 24 jam sebanyak $12.3 juta. Floki Inu meningkat 19.40% dalam 24 jam yang lalu selepas berita penyenaraian di bursa kripto HUOBI. Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli Floki Inu, panduan ini adalah untuk anda.

Memandangkan FLOKI ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli FLOKI menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli FLOKI sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan Binance kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke SushiSwap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk FLOKI

Floki Inu ialah syiling meme bertemakan anjing yang menggelarkan dirinya sebagai pergerakan, dinamakan sempena Shiba Inu Elon Musk. Musk adalah peminat terkemuka Dogecoin, walaupun dia secara terbuka menafikan memiliki sebarang SHIB.

Floki Inu mendakwa sedang mengusahakan tiga projek utiliti utama: metaverse permainan NFT yang dipanggil Valhalla, pasaran NFT dan barangan yang dipanggil FlokiPlaces, dan Floki Inuversity, platform kandungan dan pendidikan.

Floki Inu mahu membezakan dirinya daripada syiling meme lain dengan menggabungkan meme dengan utiliti. Visi jangka panjang pasukan ini adalah untuk mewujudkan ekosistem yang berautonomi dan terdesentralisasi, termasuk perkongsian strategik.

Ekosistemnya menyasarkan untuk membina utiliti pada token dan membangunkan kes penggunaan untuk jenama Floki Inu melalui NFT, permainan dan ciri kewangan terdesentralisasi.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

DigitalCoinPrice yakin dengan Floki Inu, meramalkan ia akan mencecah $0.00008 pada 2023 dan $0.00009 pada 2024. Price Prediction juga meramalkan harga $0.00008 pada 2023, tetapi itu adalah minimum.

Floki Inu boleh meningkat sehingga $0.0001 tahun depan pada pendapat mereka. Pada 2024, 1 FLOKI akan didagangkan pada antara $0.00013 hingga $0.00014.

