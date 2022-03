GMT Token naik 10% hari ini: beli GMT Token di sini

GMT Token baru-baru ini menambah cara baharu untuk membantu peminat kripto membeli aset aslinya. Sebagai tambahan kepada kaedah kripto-ke-kripto, GMT kini bekerjasama dengan Advcash untuk memudahkan proses membelinya.

Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli GMT Token, panduan ini adalah untuk anda.

Memandangkan GMT ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli GMT menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli GMT sekarang, ikut langkah berikut:

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk GMT

GMT Token disebut sebagai token yang disokong oleh aset sebenar yang membawa masuk pendapatan BTC harian kepada pemiliknya. Setiap GMT disokong oleh kuasa pengkomputeran sebenar (TH/s) melalui protokol SHA-256. Protokol ini berjalan pada Ethereum.

Keluaran awalnya ialah sebanyak 100,000,000 token pada platform blok rantai Ethereum, yang disokong oleh 100,000 TH/s, jadi 1 GMT = 0,001 TH/s.

Pasukan GMT sentiasa memperkenalkan kapasiti tambahan dan menjalankan pelepasan tambahan token GMT. Matlamat utama mereka adalah untuk membawa jumlah token dalam edaran sehingga 10 bilion GMT.

Berikutan setiap pelepasan tambahan, pasukan mengaktifkan mekanisme pembakaran 20-100% token baharu, yang membawa kepada peningkatan dalam keuntungan GMT.

Kuasa pengkomputeran yang dikeluarkan diagihkan semula di kalangan semua GMT dalam edaran, meningkatkan kuasa pengkomputeran yang menyediakan token serta pendapatan perlombongan.

Memandangkan betapa sukarnya untuk membuat ramalan mata wang kripto yang tepat, anda tidak boleh mengambil sebarang keputusan yang menjejaskan kewangan anda sebelum membuat analisis pasaran yang mendalam. Jangan melabur lebih daripada kerugian yang anda mampu tanggung.

Digital Coin Price meramalkan kenaikan harga jangka panjang. Syiling ini didagangkan pada $0.24 pada masa artikel ini ditulis. Mereka meramalkan ia akan didagangkan pada purata $0.31 tahun ini, sehingga maksimum $0.33. Pada 2023, ia akan bernilai sekurang-kurangnya $0.31. Ia boleh meningkat sehingga $0.40.

Pada 2024, harga minimumnya ialah $0.29 dan harga maksimum yang diramalkan ialah $0.41. Pada 2025, harganya akan berjulat dari $0.41 hingga $0.51.

