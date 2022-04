NEAR, token asli, Near Protocol, telah melonjak hari ini selepas blok rantai Near Protocol melancarkan stablecoin yang sangat dinanti-nantikan, USN.

Pada masa artikel ini ditulis, token NEAR telah pulih kepada $14.96, naik 8.38% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Token ini bagaimanapun masih turun kira-kira 12% sepanjang minggu lalu susulan kejatuhan yang lebih meluas dalam pasaran kripto sepanjang minggu lalu.

Stablecoin Near Protocol, USN

Stablecoin USN yang baru dilancarkan adalah stablecoin algoritma. Ia menggunakan campuran tokenomics untuk mengekalkan nisbah 1:1 berbanding dolar AS. Ia telah dilancarkan oleh organisasi teragih berasaskan NEAR Protocol yang dipanggil Decentral Bank.

Orang ramai boleh membakar token NEAR untuk mencetak stablecoin USN dan mereka juga boleh membakar stablecoin USN untuk mendapatkan token NEAR.

Decentral mengatakan bahawa pemberi pinjaman awal akan menerima hasil sehingga 20%, sesuatu yang setanding dengan stablecoin UST Terra yang popular.

Rizab stablecoin USN akan dikekalkan oleh DAO Decentral Bank dan DAO itu akan mengadakan undian bulanan untuk mengagihkan ganjaran berjumlah $10 juta untuk perdagangan USN.

Pasaran stablecoin yang sesak

USN akan menghadapi persaingan sengit dalam stablecoin dengan stablecoin UST Terra menjadi pesaing utamanya. UST Terra sudah menikmati sokongan $2.5 bilion dalam dolar AS yang sudah ada dalam rizab.

Terdapat juga satu lagi stablecoin yang dinantikan, USDD dari blok rantai Tron, yang menjanjikan 30% APY.

Majoriti pelabur nampaknya menggunakan pendekatan tunggu dan lihat untuk stablecoin USN dengan jangkaan bahawa akan terdapat lebih banyak pilihan DeFi dalam Near Protocol yang akan memberikan lebih banyak utiliti pada stablecoin USN.