Icon naik selepas kemenangan presiden Korea: beli ICX di sini

Menurut pengakuannya sendiri, ekosistem Korea Selatan, Icon telah banyak mendidik kerajaan mengenai kripto lebih daripada sesiapa pun. Hari ini, calon presiden Yoon Suk-yeol, yang mahu menyahkawal selia industri kripto di Korea Selatan, telah memenangi pilihan raya.

Token ICX, yang disokong beliau, melonjak sebagai hasilnya. Ia memecah masuk ke dalam 100 teratas dan telah naik 35% dalam tempoh 24 jam yang lepas, menghampiri bersamaan dengan satu dolar. Jika anda tertarik dengan ciri unik dan ingin mengetahui cara dan tempat untuk membeli ICX, panduan ini adalah untuk anda.

Token ICON Network adalah sebahagian daripada blok rantai lapisan satu dengan misi untuk membina rangkaian blok rantai saling kendali yang merapatkan komuniti dalam talian autonomi dan perusahaan dunia sebenar.

ICON Network memfokuskan kepada penyampaian utiliti dunia sebenar dengan meningkatkan sambungan hiper melalui promosi pertukaran nilai tanpa geseran.

Dengan mengesahkan transaksi pada lejar terdesentralisasi, ICON boleh meminimumkan bilangan perantara dan menghapuskan sempadan kepada interaksi merentas sempadan.

Khususnya, syarikat ini memberi tumpuan kepada kes penggunaan identiti terdesentralisasi, pengeluaran sijil digital, pembayaran blok rantai, kewangan terdesentralisasi, NFT dan kes penggunaan tambahan: e-kerajaan, pilihan raya, oracle terdesentralisasi dan e-kesihatan.

Cryptonewsz yakin dengan token ini, meramalkan pertumbuhan kepada sekurang-kurangnya $4.52 menjelang 2024. Walau bagaimanapun, GOV Capital tidak bersetuju. Mereka meramalkan token akan kekal pada harga semasa sepanjang tahun hadapan.

