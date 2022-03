OMG telah disenaraikan dalam pasangan OMG/USDC di Bitrue semalam, yang membawa kepada lonjakan token asli OMG Network. Syiling ke-99 terbesar mengikut modal pasaran ini kini didagangkan pada $4.42.

Teruskan membaca artikel pendek ini untuk mengetahui apa itu OMG, jika anda perlu membelinya, dan tempat terbaik untuk membeli OMG hari ini.

Memandangkan OMG ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli OMG menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli OMG sekarang, ikut langkah berikut:

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk OMG

OMG Network, yang dahulunya dikenali sebagai OmiseGo, ialah penyelesaian penskalaan lapisan-2 bukan penjagaan yang dibina untuk blok rantai Ethereum.

Ia direka bentuk untuk membolehkan pengguna memindahkan token ETH dan ERC20 jauh lebih pantas dan lebih murah berbanding semasa melakukan transaksi secara langsung di rangkaian Ethereum.

Rangkaian ini berdasarkan penyelesaian penskalaan baru yang dipanggil MoreViable Plasma, yang menggunakan seni bina sidechain untuk mengumpulkan beberapa transaksi off-chain ke dalam satu kelompok, yang kemudiannya boleh disahkan sebagai satu transaksi pada rantaian akar Ethereum.

Menurut OMG Network, teknologi ini berpotensi untuk menskalakan Ethereum kepada beribu-ribu transaksi sesaat (TPS). OMG digunakan untuk membayar yuran pada rangkaian.

Tiada apa yang boleh menggantikan melakukan penyelidikan anda sendiri. Sebarang keputusan pelaburan yang anda buat hendaklah berdasarkan kepakaran pasaran anda, sikap anda terhadap risiko, dan ciri serta penyebaran portfolio anda. Pertimbangkan juga perasaan anda tentang kehilangan wang.

Menurut platform analisis Price Prediction, OMG akan mencapai sekurang-kurangnya $5.37 tahun ini. Ia boleh meningkat sehingga $6.30 dengan harga dagangan purata $5.53. Pada tahun 2023, 1 OMG akan bernilai sekurang-kurangnya $7.60.

Harga tertinggi yang boleh dicapainya pada tahun depan ialah $9.16 dengan harga purata $7.88 sepanjang tahun. Pada 2024, tahap minimumnya ialah $11.17. OMG boleh naik sehingga $13.18 dalam masa dua tahun.

