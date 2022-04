KNC naik 17% hari ini: Tempat terbaik untuk membeli KNC

KNC ialah token Kyber Network, yang mengalami pengembangan ke sepuluh blok rantai berbeza, terintegrasi dengan Uniswap v3 dan mengambil bahagian dalam insentif pembangun baharu Avalanche. Ini membawa kepada kenaikan harga 50% bagi token KNC Kyber Network semalam.

Ia terus meningkat hari ini, naik sekitar 17% pada masa artikel ini ditulis. Panduan ringkas ini mempunyai semua yang anda perlu tahu tentang Kyber Network dan KNC, termasuk jika dan di mana untuk membeli KNC jika anda mahu.

Memandangkan KNC ialah aset baharu, ia masih belum disenaraikan di bursa utama. Anda masih boleh membeli KNC menggunakan DEX (decentralised exchange), yang bermakna terdapat beberapa langkah tambahan. Untuk membeli KNC sekarang, ikut langkah berikut:

Kami mencadangkan eToro kerana ia adalah salah satu platform perdagangan pelbagai aset terkemuka di dunia, satu bursa dan semua-dompet-dalam –satu dengan beberapa fi terendah dalam industry. Ia juga mesra pemula, dan mempunyai lebih banyak kaedah pembayaran yang tersedia untuk pengguna daripada mana-mana perkhidmatan lain yang tersedia.

Anda perlu mencipta dompet, letakkan alamat anda, dan hantar syiling anda ke sana.

Pergi ke Uniswap, dan ‘sambungkan’ dompet anda ke situ

Sekarang anda telah disambungkan, anda boleh menukar 100 syiling termasuk KNC

KNC ialah token Kyber Network, hab protokol kecairan yang mengagregat kecairan daripada pelbagai sumber untuk menyediakan transaksi selamat dan segera pada mana-mana aplikasi terpencar (DApp).

Matlamat utama Kyber Network adalah untuk membolehkan DeFi DApps, bursa terpencar (DEX) dan menyediakan pengguna lain akses mudah kepada kumpulan kecairan yang memberikan kadar terbaik.

Semua transaksi di Kyber dilakukan secara on-chain, yang bermaksud ia boleh disahkan dengan mudah menggunakan mana-mana peneroka blok Ethereum.

Projek boleh dibina di atas Kyber untuk memanfaatkan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh protokol, seperti penyelesaian segera token, pengagregatan kecairan dan model perniagaan yang boleh disesuaikan.

Kyber berusaha untuk menyelesaikan isu kecairan dalam industri kewangan terpencar (DeFi) dengan membenarkan pembangun membina produk dan perkhidmatan tanpa perlu risau tentang kecairan untuk keperluan yang berbeza.

KNC pastinya bernilai jika anda melabur pada masa yang tepat. Malangnya, ini selalunya mustahil untuk diketahui terlebih dahulu. Sebarang keputusan pelaburan perlu mengambil kira toleransi risiko anda. Jangan mempercayai sebarang ramalan harga pada nilai muka semata-mata.

Wallet Investor menjangkakan peningkatan jangka panjang; lebih khusus lagi, meningkat kepada $9.2 menjelang April 2027. Pelaburan selama 5 tahun akan menjana hasil sekitar +250%. Jika anda melabur $100 sekarang, anda akan mempunyai $350 pada tahun 2027.

#KNC is bouncing well and expected to break the local resistance level 📈 pic.twitter.com/va7kgEsCMP

— Nftcrypto (@Nft_crypto0) April 10, 2022